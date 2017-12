Serie A, Verona-Milan 3-0: Gattuso in ginocchio

E' ancora fatal Verona per il Milan. I rossoneri perdono 3-0 contro l'undici di Pecchia ed escono con le ossa rotte dal Bentegodi: il piccolo percorso di crescita, che sembrava esserci stato nelle ultime due uscite, si è già interrotto. Gattuso paga le clamorose ingenuità in fase difensiva con gli invitanti spazi lasciati a disposizione della squadra di Pecchia, capace di approfittare in ripartenza di tanta 'generosità' da parte dei rivali.



Non sorprende più invece la cronica difficoltà di Kalinic e André Silva ad andare in gol anche se sarebbe sbagliato e ingeneroso dare tutte le colpe ai due attaccanti: la sensazione infatti è che il Milan sia stato costruito male, che abbia insomma dei limiti e dei gravi difetti strutturali (e mentali). Tutto questo non basta però a giustificare una debacle di simili proporzioni, l'ennesima di una stagione disgraziata a dispetto dell'illusorio entusiasmo estivo. E all'orizzonte ci sono Atalanta, Inter (Coppa Italia) e Fiorentina...



LA PARTITA

Dopo un buon avvio (destro centrale di Calabria e tiro insidioso di Kalinic), soprattutto dal punto di vista della grinta, il Milan va sotto al 24': punizione di Romulo e stacco vincente di Caracciolo, lasciato colpevolmente solo in mezzo all'area. La reazione del Diavolo è immediata e rabbiosa: Kessié chiama Nicolas a una non facile respinta.



L'ivoriano ex Atalanta è tra i più positivi dei rossoneri e sulla fascia destra spesso crea superiorità numerica con Calabria e Suso: lo spagnolo spreca al 37' la chance del pareggio facendosi ipnotizzare da Nicolas prima del salvataggio determinante di Heurtaux. L'estremo difensore sbarra alla strada al numero 8 milanista anche su punizione consentendo ai suoi di concludere in vantaggio la prima frazione.



Al rientro dagli spogliatoi c'è Cutrone al posto di Rodriguez. Gli ospiti hanno subito l'occasione per pareggiare (Kalinic calcia male e Heurtaux devia) ma vengono puniti per la seconda volta al 55': in contropiede Bessa scatta sulla fascia destra e mette in mezzo per Kean che gira di sinistro facendo secco Donnarumma.



I rossoneri si gettano in avanti alla disperata e in maniera confusa: Nicolas alza il mancino di Suso, tra gli ultimi ad arrendersi e Bonucci non inquadra lo specchio di testa. Il gol lo trova invece ancora il Verona al 77': Bessa insacca sfruttando l'assist dello strepitoso Romulo. Il Milan non riesce nemmeno a trovare la rete della banidiera (Cutrone sfiora il palo) e perde Suso (espulso da Orsato con l'ausilio del Var per un calcio a Verde): è notte fonda dalle parti di via Aldo Rossi.