Serie A, Verona-Juventus 1-3: Dybala doppietta

Due gol, uno pazzesco, entrambi di destro. Un Dybala così non si vedeva da mesi: titolare, dopo tre panchine consecutive in campionato, scaccia via i fantasmi a Verona con la doppietta che tiene la Juve incollata al Napoli. Alla fine del girone d'andata i bianconeri hanno un solo punto di distanza dalla vetta: non battevano l'Hellas al Bentegodi dal 2001, lo fanno soffrendo a dispetto di quanto dica il 3-1 finale e aggrappandosi più al talento che alla squadra, per una volta.



Le premesse erano tutt'altre: sia perché i bianconeri, tra campionato e coppe, non subivano gol dal 19 novembre (8 partite di fila), sia perché il gol, quello che sblocca il risultato, lo trovano dopo appena 6 minuti, con Matuidi bravo e fortunato (nel tiro) a segnare sulla respinta dopo un palo di Higuain. Il Pipita è l'uomo più pericoloso di un primo tempo in realtà poco esaltante, dove gli errori in appoggio sono molti: l'argentino ha per tre volte la possibilità di raddoppiare, ma spreca.



Allegri, così, decide di cambiare: fuori Bentancur e dentro Bernardeschi, così gli italiani in campo salgono a due, visto che dal 1' c'era solo Chiellini. Si passa al 4-4-2, ma la scossa non c'è. Anzi, al massimo è il Verona a crescere, pian piano, fino a pareggiare con un gran tiro di Caceres. Per un po' la Juve sbanda, poi entra Douglas Costa, l'Hellas avverte la stanchezza e viene fuori il talento. Khedira avvia l'azione del nuovo vantaggio, Lichtsteiner serve Dybala che ritrova il gol in campionato dopo oltre un mese. Poi poco dopo si inventa lo slalom del 3-1 e sfiora anche la tripletta su punizione. Il fuoriclasse è tornato.