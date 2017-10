Serie A, Verona-Inter 1-2: Spalletti record e vetta a -2

Inter da record. I nerazzurri passano 2-1 a Verona e raggiungono quota 29 punti dopo 11 giornate. Nell'era dei tre punti (cioè dal 1994/95) non erano mai riusciti a toccarla prima di questa sera: Mourinho nella stagione del Triplete si era fermato a 28. Al di là degli importanti e significativi ricorsi storici, Spalletti tiene il ritmo delle altre big e torna al secondo posto a 2 lunghezze di distanza dal Napoli capolista. Come era avvenuto nelle precedenti sfide con le cosiddette piccole, l'Inter (imbattuta da 7 trasferte consecutive e da 13 match compresa la scorsa stagione) ha sofferto ma ancora una volta ha portato a casa il risultato. Se nella prima frazione il Biscione è stato cinico nel capitalizzare l'unica vera occasione da gol, nella ripresa hanno fatto la differenza la rabbia e la ferocia con la quale gli "spallettiani" si sono riversati in avanti per cercare il successo dopo il pari gialloblù. La forza mentale del gruppo e la capacità di leggere i momenti della partita sono ormai fuori discussione: queste (senza dimenticare la qualità tecnica dei giocatori offensivi) le armi a disposizione nella corsa scudetto. In attesa magari di qualche colpo nel mercato invernale può bastare...



VERONA-INTER 1-2 (qui cronaca e tabellino)



Al Bentegodi i nerazzurri faticano più del previsto contro un Verona ben disposto in campo (4-4-2) e molto pericoloso in avvio: Miranda sbarra provvidenzialmente a Cerci (sinistro di prima) dopo il dribbling di Romulo ai danni di Nagatomo. La squadra di Spalletti non sfonda anche per i numerosi errori tecnici (spesso banali) in fase di impostazione: la manovra risulta lenta e macchinosa e così l'undici di Pecchia non deve faticare più di tanto per bloccare tutti i varchi e le linee di passaggio. Nicolas non deve effettuare alcun intervento ma al 36' deve arrendersi a Borja Valero: lo spagnolo insacca da distanza ravvicinata sfruttando il cross di Candreva dalla destra e il pasticcio in marcatura di Heurtaux e Caracciolo.



Nella ripresa l'Inter prova a legittimare il vantaggio (Icardi, Vecino e Perisic non in quadrano la porta) ma il Verona prima va vicino al pari con Cerci (sinistro fuori di poco) e poi si guadagna un rigore concesso con l'ausilio del Var per un'uscita maldestra di Handanovic ai danni dell'esterno ex Atletico in seguito a un rinvio sbagliato di D'Ambrosio. Pecchia inserisce Pazzini per calciare il penalty el'attaccante non sbaglia al 59'. Subìto il pari l'Inter si riversa in avanti con ferocia alla ricerca del nuovo vantaggio: Vecino colpisce la traversa di testa e Perisic di mezzo esterno destro non lascia scampo a Nicolas al 67' sugli sviluppi di corner. I padroni di casa non demordono e rispondono colpo su colpo: Pazzini manca l'aggancio in spaccata da pochi passi. Spalletti sistema la squadra inserendo Brozovic e Cancelo per Candreva e Borja Valero e blinda il risultato.