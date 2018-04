Serie A, Verona-Chievo 1-0: Caracciolo decide il derby

Colpo salvezza del Verona, che nel secondo anticipo della 28.ma giornata di Serie A vince 1-0 il derby grazie al gol di Caracciolo e sale a quota 22 punti mettendo nei guai i cugini del Chievo, che ora hanno solo tre lunghezze di vantaggio sul terz'ultimo posto occupato dalla squadra di Pecchia. Al Bentegodi partita molto intensa ed equilibrata, ma povera di occasioni da rete, nel primo tempo Castro ha la chance per il vantaggio ma Nicolas gli dice di no, il gol che decide la gara, il secondo per il difensore dell'Hellas dopo quello segnato al Milan, arriva ad inizio ripresa.

Verona-Chievo 1-0 (tabellino e cronaca)

Pecchia arriva all'appuntamento col derby che può rilanciare le speranze salvezza dei suoi in piena emergenza, Romulo, Cerci e Valoti sono indisponibili, così come Kean, che si è fermato nella rifinitura: davanti ci sono Matos e Petkovic, sull'ala sinistra c'è Felicioli. Nessun problema di formazione invece per Maran, che davanti sceglie Meggiorni e Inglese e al centro della difesa conferma il classe 1993 Bani.

Il primo squillo della gara è il tiro di Buchel al 7' (Sorrentino mette in corner con un brivido), ma presto la gara diventa molto tattica e chiusa e per una buona mezz'ora sono più i calci che le azioni potenzialmente pericolose. Entrambe le squadre sono attente a non scoprirsi e la prima frazione si mantiene in perfetto equlibrio fino agli ultimi dieci minuti, quando il Chievo prova ad alzare il ritmo e va vicino al gol in due occasioni prima con Bani (colpo di testa fuori sul quale Radovanovic non riesce ad arrivare per la deviazione vincente) e poi con Castro, murato da Nicolas di piede prima che Damato mandi tutti negli spogliatoi.

La ripresa comincia con Giaccherini al posto di Meggiorni e con il Chievo in proiezione offensiva (girata di Inglese sul fondo), ma alla prima occasione l'Hellas colpisce con Caracciolo, che di sinistro arriva quasi fosse un attaccante sull'assist di Verde e fa esplodere il Bentegodi. Il Chievo risponde subito con Birsa (parata plastica di Nicolas), poi Maran decide di aggiungere peso al proprio attacco inserendo Pellissier per Hetemaj. Nonostante le sostituzioni però il Chievo non riesce ad alzare il ritmo nè a rendersi pericoloso, il Verona si chiude e aspetta pronto a colpire in ripartenza sfruttando la velocità di Petkovic e la freschezza di Zuculini, entrato al posto di uno stremato Verde. Nonostante gli ultimi tentativi degli ospiti nei quattro minuti di recupero, Nicolas non rischia quasi mai e alla fine è festa Hellas, che ora può davvero credere nella salvezza.

Sorrentino, guanti speciali per Astori

In occasione del derby col Verona il portiere del Chievo, Stefano Sorrentino, ha ricordato Astori con dei guanti speciali e le scritte "Ciao Davide" e "Ci mancherai". I giocatori sono entrati in campo con la maglia numero 13 e anche i cartelloni del Betegodi hanno ricordato l'ex difensore della Fiorentina.