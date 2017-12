Serie A, Verona-Bologna 2-3: Donadoni torna a vincere

Nel posticipo della 13.a giornata di Serie A il Bologna torna al successo dopo 4 ko consecutivi grazie al 3-2 in rimonta contro il Verona al Bentegodi. Grazie a questa vittoria i felsinei salgono a quota 17 in classifica mentre l'undici di Pecchia, alla quinta sconfitta di fila, resta fermo al penultimo posto a 6 punti e viene fischiato sonoramente dai propri tifosi.



LA PARTITA

Ai veneti bastano 12 minuti per passare: cross di Fares dalla sinistra e stacco vincente di Cerci, favorito anche da un'uscita non impeccabile di Mirante. L'esterno interrompe così un digiuno che in campionato durava da Marzo 2016. Il vantaggio dei padroni di casa dura solo 9': Destro, su assist di Palacio, fredda Nicolas con un tiro ravvicinato concludendo. Il portiere poco dopo è chiamato alla deviazione in corner sul colpo di testa di Helander.



Il match si infiamma con continui capovolgimenti di fronte: in uno di questi, al 33', gli scaligeri trovano il 2-1. Verde affonda sulla sinistra e mette in mezzo: Mirante respinge sul colpo di testa di Caceres ma non può nulla sul tap-in dello stesso difensore uruguaiano.



Nella ripresa le emozioni latitano fino al 62' quando la punizione dello scatenato Cerci impegna Mirante. Con il passare dei minuti il Bologna alza i ritmi alla ricerca del pari che arriva al 74': Okwonkwo, entrato al posto di Destro, sorprende Caceres su traversone di Verdi. Gli opsiti insistono e ribaltano il risultato 2' più tardi: il destro di Donsah da fuori non lascia scampo a Nicolas. Nel finale Mirante salava i suoi (deviazione involontaria di Helander) prima del triplice fischio conclusivo.