Serie A, Verona-Benevento 1-0: decide Romulo

Vittoria fondamentale per il Verona nel posticipo dell'ottava giornata di serie A: al Bentegodi i gialloblù battono di misura il Benevento con un gol di Romulo, salgono al sedicesimo posto in classifica e lasciano i campani a quota zero. Un successo meritato anche se sofferto in quello che era un vero e proprio scontro-salvezza con entrambi gli allenatori in bilico, Pecchia respira mentre Baroni rimane fortemente a rischio.



I padroni di casa raccolgono comunque tre punti meritati, quasi una serata da spettatore per Nicolas. Al decimo primo guizzo di Cerci ma la partita cambia al 37' quando Di Bello estre il rosso ad Antei per fallaccio su Valoti, giusto quattro minuti dopo l'enorme occasione mangiata dallo stesso esterno. Poco dopo, altra grande chance veronese ma il destro al volo di Pazzini sbatte sulla traversa.



In superiorità numerica, la squadra di Pecchia aumenta i giri e Kean spaventa Brignoli che di piedi mette in angolo. Ma il finale di partita è tutto per Romulo: la prima conclusione del 68' è parata ancora dal portiere campano ma al 74' nemmeno Brignoli può arrivare sul destro piazzato al volo dell'italo-brasiliano servito alla perfezione da Verde. Al 90' annullato gol a Kean per precedente fuorigioco di Pazzini.