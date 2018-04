Serie A, Ventura sogna il ritorno: "Non vedo l'ora"

Dopo l'eliminazione dell'Italia dai Mondiali per mano della Svezia Giampiero Ventura si è ritirato in una sorta di esilio volontario prima a Zanzibar e poi rifugiandosi nell'affetto dei suoi cari, ma ora l'ex ct della Nazionale sogna di tornare ad allenare in Serie A e non lo nasconde: "Tornare? Io non vedo l’ora, vedremo..." avrebbe detto secondo Tuttosport Ventura, che ieri era in tribuna a Torino per la sfida dei granata contro l'Inter.

"Mi sono divertito - ha detto l'ex tecnico granata, che era allo stadio in compagnia dell moglie - Eh sì, ero un po’ commosso, come Luciana. Lei ha pianto... Entrare in questo stadio per me è stato emozionante, rivedere quei colori che sono stati anche i miei, quei tifosi, quest’impianto che tanto mi ha dato. E poi vedere giocare dal vivo il Torino...".

La sua presenza ha portato bene ai ragazzi di Walter Mazzarri, che hanno strappato una vittoria di prestigio non senza un po' di fortuna: "Ma non hanno rubato assolutamente nulla - assicura Ventura - Ho assistito a quel grande cuore del Toro che ha lottato su ogni palla contro un avversario molto forte. Poi la partita, si sa, la fanno gli episodi. Io ho visto due perle: due parate una di Sirigu e una di Handanovic. Poteva anche finire in parità la partita ma... sono contento così".

"Conservo ricordi indelebili di un’avventura che mi ha segnato profondamente - ha aggiunto Ventura in una sorta di dichiarazione d'amore al Torino - Insieme ci siamo tolti parecchie soddisfazioni e adesso ogni volta che ritorno qui sono felice".