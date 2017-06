Serie A, Ventura: "Con la Var sul gol di Muntari sarebbe cambiata la storia"

"Per esperienza non parlo mai di campionato chiuso, ma i segnali sono forti, la Juventus sta dando grandissime dimostrazioni, quindi parlerei di campionato socchiuso". Per Giampiero Ventura, dunque, i bianconeri sono sempre più favoriti nella lotta per la conquista per lo scudetto, il sesto di fila nel loro caso.



"Quando ho visto la Juve battere l'Atalanta dopo aver subito nel turno precedente un ko per 3-1 col Genoa ho avuto precise sensazioni - ha dichiarato il ct azzurro - Contro l'Atalanta i bianconeri hanno sfoderato non solo la qualità dei loro campioni, ma orgoglio e voglia feroce di vincere. Questo vuol dire che quando serve, la Juve c'è ed in questa 'cattiveria' si differenzia al momento dalle altre squadre di vertice".



Poi Ventura ha parlato della tecnologia nel calcio: ''La Var é una cosa assolutamente positiva e fondamentale per risolvere episodi clamorosi, se fosse stata applicata ad esempio sul famoso gol di Muntari sarebbe cambiata la storia del campionato. Però come per tutte le novità le serve tempo. Siccome il calcio deve essere e avere continuità, non concordo che debba essere l'arbitro a rivedere sul campo le immagini''.