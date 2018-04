Serie A, urlo Napoli al 93': Sarri resta a -4 dalla Juve

Nella 31.a giornata di Serie A il Napoli batte 2-1 in rimonta il Chievo al San Paolo (gol vittoria di Diawara al 93') e torna a - 4 dalla Juventus capolista. Dopo aver visto il baratro Sarri esulta e resta ancora in corsa per lo scudetto. Sucessi importanti in chiave salvezza per Crotone e Verona che battono 1-0 rispettivamente Bologna e Cagliari.





NAPOLI-CHIEVO 2-1

Gli azzurri prendono in mano le operazioni fin dall'avvio e al 15' vanno a un passo dal vantaggio: Callejon non sfrutta a dovere lo splendido invito di Insigne calciando di prima alle stelle da posizione ravvicinata. L'undici di Sarri insiste ma gioca sotto ritmo rispetto al solito e fatica a trovare gli spazi giusti contro un Chievo ben disposto in campo e con le linee serratissime. In campani hanno un sussulto sotanto alla mezzora quando Tomovic si immola in modo decisivo sul destro di Hamsik. Il capitano azzurro ci prova ancora senza fortuna trovando l'esterno della rete, imitato da Insigne mentre Mertens allo scadere non dà sufficiente forza al suo sinistro.



A inizio ripresa Insigne getta al vento un'ottima opportunità ma Mertens fa peggio perchè fallisce il rigore concesso dall'arbitro Manganiello per fallo di Depaoli ai danni dell'attaccante belga. Per il numero 14 non sembra proprio essere giornata perché il suo colpo di testa viene respinto sulla linea da Stepinski e Sorrentino. A questo punto Sarri inserisce Milik per Hamsik per tentare di portare a casa il match e tuttavia, dopo un'occasione per l'attaccante polacco, a segnare è il Chievo: Koulibaly pasticcia in fase di disimpegno, Giaccherini ne approfitta e serve Stepinski che con un gran destro fa secco Reina. Il Napoli si getta in avanti con la forza della disperazione andando a sbattere sulla traversa (colpo di testa di Tonelli) e nuovamente su Sorrentino, pronto a respingere il tiro di Mertens (Zielinski manca quindi di poco il bersaglio grosso con un potente sinistro).



L'assedio partenopeo produce i suoi frutti all'89': pallone al bacio di Insigne e stacco vincente di Milik. 4' più tardi, in pieno recupero, Diawara su corner indovina l'angolo giusto con un destro chirurgico e regala ai suoi compagni tre punti vitali per le speranze scudetto. Il San Paolo può esplodere di gioia.

CROTONE-BOLOGNA 1-0

La prima occasione è per i padroni di casa al 10': Trotta lascia partire da fuori un sinistro velenoso deviato da Mirante sul palo. La squadra di Zenga preme e l'estremo difensore emiliano è costretto a un grande intervento per opporsi alla conclusione mancina di Ricci. La risposta dei rossoblù è affidata a Verdi che impegna Cordaz su calcio di punizione. Al 25' le Streghe passano grazie a Simy, abile a sfruttare la dormita della difesa ospite sul cross dalla destra di Stoian: il tocco ravvicinato dell'attaccante nigeriano fa esultare lo Scida.



Il copione cambia parzialmente al rientro dagli spogliatioi: il Bologna alza il baricentro e comincia a creare qualche difficoltà ai Pitagorici, comunque molto pericolosi in attacco: Ricci colpisce male con il destro graziando gli avversari. I felsinei ci provano ma di fatto Cordaz non deve compiere interventi di rilievo fino al triplice fischio finale. Zenga ottiene così una vittoria pesante in chiave salvezza riscattandosi dopo tre sconfitte consecutive.

VERONA-CAGLIARI 1-0

Nella prima frazione a regnare è l'equilibrio: gli scaligeri sono più intraprendenti dei rivali ma non riescono a rendersi pericolosi in avanti dove Pecchia schiera Aarons e Cerci. Al 32' però Pavoletti devia con il braccio il tiro di Fossati e Valeri fischia il rigore dopo essersi consultato col Var, e aver rivisto le immagini al monitor. Dal dischetto Romulo segna col brivido (Cragno tocca il pallone). L'undici di Lopez reagisce e sfiora il pareggio con Pavoletti, il cui colpo di testa è respinto da un super Nicolas.



Nel secondo tempo Zuculini sigla il raddoppio ma Valeri annulla su segnalazione del Var per posizione di fuorigioco di Cerci. Scampato il pericolo i sardi vanno a un passo dall'1-1: un altro stacco aereo di Pavoletti lambisce il palo. Il Cagliari prova ad aumentare la pressione e crea i preuspposti per il gol nel finale, gol evitato solamente da un intervento strepitoso di Nicolas su Faragò. Finisce 1-0.