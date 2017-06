Serie A, undicesima giornata: vincono Milan e Lazio, si ferma la Roma

Nelle gare di domenica pomeriggio, valide per l'undicesima giornata di Serie A, la Roma non riesce a mantenere il passo della Juventus: i giallorossi vengano fermati sullo 0-0 dall'Empoli. Milan e Lazio ne approfitano e, grazie alle vittorie casalinghe su Pescara e Sassuolo, si portano rispettivamente a meno uno e meno due punti dalla squadra di Spalletti, ora a quattro lunghezze dalla capolista. Scivola al quinto posto il Napoli, superato proprio da rossoneri e biancocelesti. Da registrare anche la prima storica vittoria in Serie A del Crotone.



MILAN-PESCARA 1-0 (tabellino e cronaca)



Dopo un pirmo tempo difficile, dove i rossoneri colpiscono un palo con Niang, al 49' arriva svolta. Bonaventura guadagna una punizione, che decide di calciare: la sua traiettoria rasoterra beffa la barriera e sorprende Bizzarri. Il Pescara si butta all'attacco, ma è il Milan a sfiorare il 2-0 con Bacca, che colpisce il palo. Gli ospiti fanno soffrire gli avversari e nel finale Caprari mette i brividi al pubblico del Meazza, il risultato però non cambia. Il secondo gol stagionale di Bonaventura decide il match e lancia la squadra di Montella al terzo posto.



ROMA-EMPOLI 0-0 (tabellino e cronaca)



Partita stregata per i giallorossi, spreconi e sfortunati sotto porta. Il protagonista assoluto del match del Castellani è Skorupski, decisivo su Dzeko, Salah ed El Shaarawy con tre grandi interventi. Nel secondo tempo la Roma rischia anche la beffa, con Maccarone che calcia a lato di pochissimo. Dopo quattro successi consecutivi, la squadra di Spalletti interrompe la sua striscia di vittorie.



LAZIO-SASSUOLO 2-1 (tabellino e cronaca)



All'Olimpico succede tutto nel secondo tempo: i bianconcelesti sbloccano la gara al 55' con Lulic, pronto a ribadire in reta la respinta di Consigli sul traversone di Keita. Il bosniaco, però, è in evidente posizione di fuorigioco. Al 55' arriva il raddoppio, firmato Immobile. L'attaccante realizza il suo nono gol in campionato sfruttando l'assist di Radu. Al 57' il Sassuolo accorcia le distanze con Defrel, ben servito in verticale da Politano. I neroverdi provano a ottenere il pareggio, ma la difesa della Lazio riesce a reggere fino al fischio finale. Tre punti fondamentali per gli uomini di Simone Inzaghi, ora quarti in classifica.



CROTONE-CHIEVO 2-0 (tabellino e cronaca)



Allo stadio Scida i padroni di casa aprone le marcature al terzo minuto su rigore: Castro stende Mesbah e dal dischetto si presenta Trotta, che non sbaglia. La squadra di Nicola gioca un ottimo match e costringe Sorrentino a diverse parate importanti. Al 92', ci pensa Falcinelli a chiudere i conti: Sampirisi ruba palla a Hetemaj e mette in mezzo per l'ex Sassuolo, che deve solo appoggiare la palla in porta. Grande festa a Crotone, per la prima fondamentale vittoria in Serie A dei calabresi.