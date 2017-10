Serie A, undicesima giornata: le formazioni LIVE

MILAN (3-4-2-1) : Donnarumma G.; Zapata, Musacchio, Romagnoli; Borini, Kessié, Biglia, Rodriguez; Suso, Calhanoglu; Kalinic. All. Montella Panchina : Storari, Donnarumma A., Abate, Gomez, Paletta, Antonelli, Mauri, Montolivo, Locatelli, André Silva, Cutrone Squalificati: Bonucci Indisponibili : Conti, Bonaventura, Calabria JUVENTUS (4-2-3-1) : Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Khedira; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri Panchina : Szczesny, Pinsoglio, Asamoah, Rugani, De Sciglio, Marchisio, Bernardeschi, Douglas Costa, Bentancur Squalificati : nessuno Indisponibili : Howedes, Benatia, Matuidi, Pjaca, Sturaro

ROMA-BOLOGNA SABATO ORE 20:45 (PREMIUM SPORT Hd)

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Strootman; Defrel, Dzeko, El Shaarawy. All. Di Francesco

Panchina: Skorupski, Lobont, Bruno Peres, Moreno, Castan, Nainggolan, Gonalons, Gerson, Under, Schick, Perotti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Manolas, Karsdorp



BOLOGNA (4-3-3): Da Costa; Krafth, Gonzalez, Helander, Masina; Poli, Pulgar, Donsah; Verdi, Destro, Di Francesco. All. Donadoni

Panchina: Santurro, Maietta, Di Maio, Krejci, Nagy, Falletti, Okwonkwo, Petkovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Avenatti, Mbaye, Taider, Torosidis, Palacio, Mirante