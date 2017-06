Serie A, un turno di stop per Juric: "Ha tentato con fare minaccioso di entrare in contatto con l'arbitro"

Sono tre i giocatori squalificati, tutti per una giornata, dal giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, in riferimento agli incontri dell'ottava giornata. Si tratta di Andrea Coda del Pescara e del genoano Darko Lazovic, entrambi espulsi per doppia ammonizione, oltre al laziale Daniel Radu che era diffidato.



Un turno di stop è stato inflitto anche al tecnico del Genoa, Ivan Juric, che dopo essere stato espulso durante la gara con l'Empoli per aver "manifestato platealmente dissenso nei confronti di una decisione arbitrale" e quindi per aver "tentato per due volte con fare minaccioso di entrare in contatto con il direttore di gara, in entrambi i casi trattenuto da calciatori della propria squadra". Juric salterà così il derby con la Sampdoria e dovrà pagare anche 5mila euro di multa. Un'ammenda di 15mila euro è stata inflitta allo stesso Genoa "per avere suoi sostenitori, in occasione dell'allontanamento dell'allenatore, lanciato monetine, altri e bevande contro un arbitro addizionale ed un assistente. Ammenda di cinquemila euro anche al Napoli "per avere suoi sostenitori lanciato sul campo numerose bottigliette".