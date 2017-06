Serie A, un turno a Paletta: salterà Milan-Pescara

Dopo l'espulsione a Genova, la decisione del Giudice Sportivo: Gabriel Paletta salterà Milan-Pescara, undicesima giornata di serie A. Il difensore rossonero è infatti stato squalificato per un turno, come Sallai del Palermo (cartellino rosso contro l'Udinese), che ha ricevuto anche 2.000 euro di multa, e Campagnaro del Pescara (al quinto cartellino giallo). Ammonizion per Fabrizio Preziosi, figlio del presidente rossoblù Enrico, dopo le proteste a fine primo tempo di Genoa-Milan.