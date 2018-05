Serie A, un anno di Var: il protocollo va modificato

La prima stagione di Var, Lazio molto penalizzata a parte, mette tutti d'accordo: la novità è positiva ed è giusto percorrere la strada della tecnologia. Con qualcosa certamente da perfezionare, a partire dal protocollo che stabilisce quando e come il Var puo intervenire.

Il campioanto inizia con Juve-Cagliari e c'è subito il primo rigore assegnato dal Var nella storia della Serie A: fallo di Alex Sandro su Cop, Maresca non vede, Valeri lo corregge. Sempre alla prima giornata, ecco anche la prima espulsione decisa dalla tecnologia: in Crotone-Milan rigore su Cutrone, Ceccherini viene prima ammonito da Mariani e poi espulso per tackle non genuino che nega una chiara occasione da gol.

Per la serie sbagliando si impara, ecco il gol annullato a Belotti in Bologna-Torino. Massa fischia subito il fuorigioco e il granata segna a gioco fermo, quindi il Var non può intervenire per spiegare all'arbitro che Belotti viene servito in realtà dal rossoblu Destro. D'ora in poi, arbitri e assistenti staranno attenti a non essere precipitosi nelle decisioni.

Alla seconda giornata il rigore di Rugani su Galabinov, assegnato da Banti dopo 'on field review'. Ma ad arbitro e Var sfugge il precedente fuorigioco del bulgaro. Precedente che sarà utile per il futuro. Un pregio del Var, non sempre confermato, azzerare le proteste. Quasi tutte, non quelle legate ai falli di mano... In dicembre Giacomelli finisce nella bufera per il mancato intervento del Var sul mani di Iago Falque; poche settimane dopo Mariani ritiene non punibile il tocco di Mertens a Crotone, idem per Bernardeschi a Calgiari, arbitro Calvarese.

Da qui il designatore Rizzoli traccia la via: il mani va spesso a interpretazione, quindi (....) Il finale di campionato, col mancato secondo gIallo a Pjanic in Inter-Juventus, mette a nudo una lacuna del protocollo, che consente al Var di intervenire e correggere l'arbitro, nella fattispecie Orsato, solo in caso di falli da rosso diretto. Forse in futuro il protocollo verrà riveduto e corretto. intanto, così com'è, ha evitato svariati errori e ingiustizie.