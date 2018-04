Serie A, Udinese-Sassuolo 1-2; Iachini fuori dalla crisi

La sfida tra le due 'malate' della Serie A se la aggiudica il Sassuolo, che nell'anticipo della 29esima giornata espugna la Dacia Arena 2-1 e torna alla vittoria dopo nove gare senza successi condannando l'Udinese al quinto ko consecutivo. Partita non bella ma molto intensa quella tra bianconeri e neroverdi, che passano in vantaggio nel finale del primo tempo grazie all'autorete di Ali Adnan: passano solo due minuti e Fofana pareggia con un gran gol da fuori area la cui regolarità viene confermata dal VAR. Nella ripresa meglio gli ospiti, che raccolgono i frutti della loro superiorità a 15' dal termine con Sensi, bravo a sfruttare il delizioso assist di Politano. Tre punti fondamentali per Iachini, che sale a quota 27 e si mette dietro il Cagliari.

Udinese-Sassuolo 1-2 (cronaca e tabellino)

Per interrompere la serie di quattro sconfitte consecutive Massimo Oddo infoltisce il centrocampo e schiera De Paul alle spalle dell'unica punta Maxi Lopez, Beppe Iachini, senza vittorie da nove gare, risponde con la coppia d'attacco Babacar-Politano e Sensi in cabina di regia.

L'avvio di gara rispecchia fedelmente il momento di forma delle due squadre, che pensano più che altro a non prenderle e faticano a creare occasioni da gol e pericoli per le difese avversarie. La chance migliore del primo tempo capita sul piede di Adjapong, che però calcia troppo alto, dall'altra parte Jankto prova a rispondere con un paio di conlusioni dalla distanza. Quando il primo tempo si sta avviando al tramonto tra gli sbadigli, però, la gara si accende: Ali Adnan interviene goffamente su un calcio d'angolo in favore dei neroverdi e mette alle spalle di Bizzarri il quinto autogol stagionale dei bianconeri (42'), due minuti più tardi Fofana si inventa uno splendido destro a giro dal limite dell'area a fa 1-1, scatenando però le veementi proteste della panchina del Sassuolo. Sull'avvio dell'azione c'è infatti un intervento molto duro di Samir per recuperare la palla, ma Abisso va a consultare il VAR e conferma la decisione, si va al riposo sul risultato di parità.

La ripresa inizia con gli stessi 22 in campo (anche se dopo 10' Oddo è costretto a sostituire Fofana, infotunato, con Barak) e comincia su ritmi un po' più elevati rispetto alla prima frazione. Politano ci prova due volte da fuori con il sinistro ma non è preciso, dall'altra parte De Paul sfiora il palo con un destro da fuori, poi Bizzarri salva in uscita bassa su Babacar. L'Udinese appare un po' sulle gambe, ma Oddo vuole comunque provare a vincerla e inserisce Perica per Maxi Lopez: l'attaccante croato è subito pericoloso con un colpo di testa a lato, ma i bianconeri lasciano troppi spazi alle ripartenze del Sassuolo e a un quarto d'ora da termine Politano ne approfitta. L'esterno neroverde scappa sulla destra, aspetta l'inserimento di Sensi e poi lo serve con geniale assist d'esterno che il centrocampista ex Cesena deve solo spingere in rete. Nel finale l'Udinese si getta in avanti alla ricerca del pari, ma la manovra è confusa e le occasioni sono poche, la migliore capita anzi sulla testa di Acerbi, che a 5' dal termine va a pochi centimetri dal tris. Nel recupero brividi per i neroverdi, che rischiano di subire la beffa sul tiro di Balic deviato da diverse gambe.