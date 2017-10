Serie A, Udinese-Samp 4-0: Delneri respira

UDINESE-SAMPDORIA 4-0 (qui cronaca e tabellino)



Dopo tre sconfitte consecutive l'Udinese e Delneri tornano a respirare grazie al 3-0 sulla Sampdoria, al 1° ko in questo campionato. La sfida si decide di fatto dagli 11 metri. I friulani passano in vantaggio al 27' con De Paul su rigore, concesso per un fallo molto ingenuo di Puggioni ai danni di Maxi Lopez sugli sviluppi di una rimessa laterale. Il raddoppio arriva sempre dal dischetto (contatto Torreira-Fofana) al 66': l'attaccante argentino realizza la sua prima rete stagionale e a 5' dal termine firma la sua personale doppietta (tocco morbido). In pieno recupero il sigillo di Fofana ancora su rigore.



A indirizzare il match in favore dei friulani anche l'espulsione di Barreto al 40' per doppia ammonizione. L'undici di Giampaolo torna a Genova a mani vuote ma, a dispetto del risultato, non viene ridimensionata in modo clamoroso perché in avvio e non solo si è fatta preferire agli avversari. L'inferiorità numerica ha complicato i piani dei liguri, comunque mai domi dal punto di vista mentale anche sotto di due gol: solamente nei minuti conclusivi i doriani hanno dato la sensazione di mollare.



Per i bianconeri, come detto, un'importante boccata d'ossigeno a ridosso della sosta per le Nazionali con il balzo in classifica a quota 6 punti. La Samp resta invece ferma a 11: la sconfitta odierna non cancella l'ottimo avvio di campionato.