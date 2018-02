Serie A, Udinese-Roma 0-2: decide ancora Under

Dopo Verona e Benevento, anche l'Udinese in trasferta: la Roma ingrana la terza vittoria di fila e si mette definitivamente alle spalle il periodo difficile di gennaio grazie al personaggio del momento in casa giallorossa, Cengiz Under. Per il "Dybala turco" un iniziale periodo di ambientamento, ora conferme su conferme. Il numero 17 è devastante partendo dall'esterno destro per rientrare, arriva così il gol che decide la partita a venti minuti dalla fine: un sinistro terrificante sul quale Bizzarri non può fare niente, siamo a quattro reti e un assist nelle ultime tre partite.



Contro l'Udinese partita apertissima da ambo le parti, lo dimostra l'ennesima ottima prestazione anche di Alisson non chiamato a parate epocali ma sempre attento, sempre preciso, sempre agile nelle uscite come nelle reazioni ai tentativi di Perica e De Paul. La Roma non è stata a guardare, anzi ha avuto numericamente più occasioni ma, senza il coniglio dal cilindro di Under, avrebbe rischiato di lasciare due punti a Udine: un po' per la mancanza di precisione di El Shaarawy, un po' per il Dzeko molle di questo periodo.



Alla fine, con i tre punti in tasca, non c'è neanche spazio per discutere del possibile rigore di Ali Adnan (sull'occasione, guarda un po', creata sempre da Under), in attesa della possibile risposta dell'Inter ora Di Francesco si prende il terzo posto, il miglior viatico in vista del big match contro il Milan del prossimo turno.