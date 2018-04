Serie A, Udinese-Lazio 1-2: Inzaghi terzo con la Roma

L'occasione era troppo ghiotta e la Lazio non l'ha mancata, nonostante un approccio non in linea con l'importanza della partita: i biancocelesti battono in rimonta 2-1 l'Udinese alla Dacia Arena, scavalcano l'Inter e agganciano la Roma al terzo posto proprio nella settimana che porterà al derby, che a questo diventa ancor più entusiasmante vista la situazione nella zona Champions League.



Sentimenti completamente opposti per i friulani che inanellano l'ottava sconfitta consecutiva ribattendo il proprio (negativo) record e ora la zona retrocessione dista sei punti: a sette giornate dalla fine del campionato, meglio che Massimo Oddo dia un'occhiata allo specchietto retrovisore. Eppure l'approccio alla partita non era stato niente male, meritato il vantaggio dei padroni di casa dopo tredici minuti: cross di Stryger Larsen dalla destra, Lasagna in splendido tuffo di testa anticipa Bastos e infila Strakosha.



La Lazio forse soffre la difficoltà post-Europa League e il buon inizio dell'Udinese ma la partita cambia completamente al 26', dopo che Bizzarri era già stato miracoloso sul colpo di testa di Lucas Leiva: Ciro Immobile ci mette ancora lo zampino trovando il pari, sono 27° gol stagionali in serie A. I friulani protestano con Rocchi per un fallo nell'azione che aveva preceduto la rete ma il silent check della VAR convalida tutto anche perché, fosse stata pure azione fallosa, sarebbe stata precedente visto che un tocco in area di un giocatore dell'Udinese poco prima del gol l'aveva di fatto archiviata.



Il gol preso e la rabbia incartano i bianconeri che subiscono anche il 2-1, bella azione Milinkovic-Savic-Immobile-Luis Alberto che lo spagnolo chiude in rete con l'evidente complicità di Bizzarri. Nonostante una ripresa non entusiasmante, la Lazio controlla con facilità anche perché l'Udinese non si riprende più: c'è giusto tempo per Bizzarri di evitare il terzo gol sul sinistro a giro di Marusic e per Jankto di sfiorare il pari all'89' di testa.