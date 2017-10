Serie A, Udinese-Juve 2-6: Allegri a -3 dal Napoli

La Juventus ruggisce. I bianconeri tornano a vincere in Serie A dopo il pari con l'Atalanta e il ko con la Lazio e approfittando dello 0-0 tra Napoli e Inter volano a -1 dai nerazzurri e a -3 dalla capolista. I piemontesi si impongono 6-2 con l'Udinese grazie a una grande prova di forza, personalità e carattere giocando 65 minuti in 10 contro 11 per l'espulsione di Mandzukic. Se in attacco la Juve è devastante dal punto di vista realizzativo (27 reti in 9 giornate, erano stati 29 nel 1959/60) e a centrocampo ha ritrovato un sontuoso Khedira, i problemi in difesa cominciano a preoccupare. Tre indizi fanno una prova: 6 gol subiti nelle ultime tre partite di campionato (non succedeva dal 2003) certificano che là dietro la squadra di Allegri al momento non è quella degli altri anni. Non basta la partenza di Bonucci (peraltro in crisi con il Milan) a giustificare i continui errori e soprattutto la mancanza di concentrazione necessaria per chi aspira a confermarsi ai vertici. A onore del vero nel secondo tempo (dopo il 4-2) gli "allegriani" si sono registrati non commettendo più sbagli da matita blu e disponendosi in maniera intelligente, ma i pasticci precedenti restano e non dovranno essere più ripetuti per non compromettere la rincorsa scudetto e il cammino Champions.



UDINESE-JUVENTUS 2-6 (Qui cronaca e tabellino)



Avvio ricco di emozioni alla Dacia Arena. Dopo solo otto minuti di gioco Rugani sbaglia un facile appoggio per Khedira dando il via al contropiede friulano: Maxi Lopez serve Perica che supera Chiellini e di sinistro batte Buffon. La reazione dei bianconeri è rabbiosa: Mandzukic viene murato da Danilo prima del clamoroso autogol di testa di Samir su corner (14'). Si rivela fatale per la difesa friulana un altro stacco aereo: Khedira sorprende tutti con un inserimento capitalizzando il cross dalla destra di Cuadrado (20'). Decisiva in questa occasione la mancata copertura di Jankto sulla fascia. Gli ospiti dominano a tutto campo e vanno vicini al tris (palo di Higuain).



Al 26' l'episodio chiave a modificare almeno in parte il corso del match. Mandzukic riesce a farsi ammonire due volte nello spazio di pochi secondi: il primo giallo arriva per le scintille con Ali Adnan (testa contro testa) in seguito a un contatto in area e il secondo per le eccessive proteste nei confronti dell'arbitro Doveri. In superiorità numerica i padroni di casa guadagnano campo, mettono alle corde i campioni d'Italia e Buffon è costretto a interventi miracolosi su Jankto e Maxi Lopez.



La ripresa si apre con il pari dei padroni di casa: punizione di De Paul e Danilo sorprende con un'incornata l'incerta retroguardia rivale. Il copione è il medesimo ma sul fronte opposto con Rugani che riporta subito avanti la vecchia Signora. Sulle palle da fermo l'Udinese soffre terribilmente e viene ancora punita da Khedira (59'), abile a concludere di destro sulla sponda di Rugani. Di fatto la partita termina qui perché la Juve controlla senza grosse difficoltà non rischiando praticamente più nulla ma anzi arrotonda con lo scatenato Khedira (destro angolato), autore di una tripletta, e Pjanic (conclusione deviata). Vittoria a suo modo storica: i torinesi non mettevano a segno sei gol in trasferta dal 2012...