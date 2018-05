Serie A, Udinese-Inter 0-4, Spalletti in corsa per la Champions

La Juve è dimenticata, almeno per un po': l'Inter si mette alle spalle l'amarezza e le polemiche del derby d'Italia umiliando l'Udinese alla Dacia Arena. Proprio all'andata era arrivata la prima sconfitta dei nerazzurri in campionato, un girone dopo non c'è storia e il 4-0 finale è l'esatto specchio di una impressionante differenza rispetto ai friulani. Ranocchia, Rafinha, Icardi e Borja Valero firmano il successo che consente a Spalletti di restare in corsa per la Champions, mentre Tudor spera più che altro nel calendario e nella prossima partita col Verona per conquistare i punti salvezza.



Sembra una partita stregata per l'Inter che perde Miranda per infortunio nella rifinitura ed è sfortunata sulla prima occasione, quando Danilo salva sulla linea un tiro di Perisic. Ma in realtà l'Udinese non c'è con la testa e subisce l'aggressività dell'Inter che sblocca il risultato con un colpo di testa di Ranocchia: ironia della sorte, aveva segnato anche nell'ultima gara giocata da titolare, contro il Benevento.



È il 13 ed è l'inizio dello show: Danilo nega un altro gol a Perisic allo stesso modo, salvando sulla linea, l'Inter rischia solo in una circostanza, quando Handanovic salva su Lasagna lanciato a rete, ma nel finale del primo tempo arriva l'uno-due che chiude di fatto la partita, col primo gol di Rafinha in Serie A e con il tris di Icardi che buca Bizzarri sul primo palo.



Nella ripresa i ritmi si abbassano notevolmente e l'espulsione di Fofana per una tacchettata a Perisic "ammazza" definitivamente l'Udinese. Resta il tempo per il poker di Borja Valero e una traversa di Karamoh.