Serie A, Udinese-Chievo 1-2: Castro e Cacciatore stendono Iachini

Nel lunch match della quarta giornata di Serie A il Chievo vince 2-1 al Friuli contro l'Udinese. Zapata illude i bianconeri, poi trafitti dalle reti di Castro all'82' e Cacciatore al 95'. I veneti salgono così a quota 4 in classifica, a 2 punti di distanza dall'Udinese.



Trascorrono solo 2' di gioco e il Chievo sfiora il vantaggio: Birsa da due passi non riesce a inquadrare la porta di testa. Lo sloveno ci riprova al 14' (destro alto). I padroni di casa, dopo un difficile avvio, passano al primo vero affondo: incornata vincente di Zapata al 25' sullo splendido cross dalla sinistra di Hallfredsson, con la difesa degli ospiti totalmente impreparata e sorpresa. Il vantaggio galvanizza la formazione di Iachini e accende la gara, fino a quel momento molto tattica: ancora Zapata cerca il raddoppio ma Sorrentino non si lascia sorprendere sul suo palo.



A inizio ripresa Meggiorini costringe Karnezis alla deviazione in angolo mentre Dainelli manca il bersaglio grosso sugli sviluppi di un corner da posizione molto favorevole, imitato dal solito scatenato Meggiorini. I veneti pressano e costringono l'Udinese a racchiudersi nella propria metà campo. Soltanto grazie alle volate e ai tentativi di Zapata i friulani mette il naso nuovamente dalle parti di Sorrentino. Iachini prova a cambiare l'inerzia della gara inserendo Kone per Hallfredsson e tuttavia il canovaccio resta identico: Cacciatore al 76' spreca un'altra occasione. Gli sforzi del Chievo sono premiati all'82': traversone di Hetemaj, deviazione di Pellissier e tap in di Castro. Gli ospiti, per nulla appagati, insistono e al 95' Cacciatore non può sbagliare sull'iniziativa di Castro siglando il gol del colpo esterno.