Serie A, Udinese-Atalanta 1-1: Perica risponde a Cristante

Divertente 1-1 tra Udinese e Atalanta (tabellino e cronaca), tuttavia un punto che serve a poco ad entrambe le squadre: i padroni di casa rimangono inchiodati all'undicesimo posto ma almeno rialzano la testa dopo lo 0-4 di settimana scorsa contro il Bologna mentre i nerazzurri - al secondo pareggio consecutivo - rallentano la corsa all'Europa League nonostante rimanga ancora un buon margine a prescindere da cosa faranno Milan, Inter e Fiorentina.



Prima mezz'ora spettacolare con azioni dai due versanti, si parte con il Papu Gomez che prima viene murato al momento del tiro e poi viene contenuto da Karnezis. Poco dopo Zapata risponde di destro conquistando un calcio d'angolo sul quale arriva il super intervento di Berisha che sventa sulla linea il tentativo di De Paul direttamente dalla bandierina. Non c'è un attimo di respiro, c'è ancora la doppia occasione Gomez-Petagna che trova la pronta risposta di Karnezis. Proprio quando la partita sembra andare in discesa, prima svolta: al 41' bella girata di testa di Cristante che sblocca il match sfruttando al meglio il corner (e sono 13 le reti bergamasche da calcio d'angolo, record) del capitano.



Nella ripresa gli ospiti calano un po' e l'Udinese ne approfitta subito. De Paul mette in mezzo, bella girata di prima di Perica che trova sulla sua strada la respinta di Berisha ma il portiere albanese non può nulla sul tap-in dello stesso croato. Udinese vicina al raddoppio con Danilo (al 62' girata di testa larga) ma soprattutto con Kums il cui tiro viene respinto in area da un braccio quantomeno sospetto di Toloi: Di Bello non fischia il rigore.