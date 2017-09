Serie A: tris per Milan e Inter, pari Lazio

Milan e Inter seguono la strada tracciata da Juventus e Napoli prima e dalla Roma poi: primi tre punti in campionato, in compagnia di Sampdoria e Chievo. Lazio fermata in casa, pari anche in Sassuolo-Genoa e Bologna-Torino. Rossoneri e nerazzurri partono subito forte e poi amministrano nella ripresa: a Crotone e San Siro protagonista il Var che assegna e conferma i rigori con cui vengono sbloccate le partite esattamente al sesto minuto.



Il Milan si ritrova 1-0 e undici contro dieci grazie a Cutrone che si conquista il penalty che Kessié segna e che costringe Mariani (inizialmente propenso all'ammonizione) ad espellere Ceccherini previo intervento della tecnologia. La partita si mette in discesa, tanto che al 24' siamo già tre a zero: Cutrone di testa e Suso chiudono di fatto il match. L'Inter si aggrappa a Icardi, il calcio di rigore del vantaggio se lo conquista il capitano steso da Astori mentre il raddoppio arriva con un bel colpo di testa su cross di Perisic che poi chiude il match di testa.



La Lazio non sfonda in casa contro una buona Spal, la Samp invece rimonta il Benevento: neopromossa in vantaggio con Ciciretti ma la doppietta di Quagliarella fa sorridere Giampaolo. La seconda vittoria esterna del turno è merito del Chievo che con Inglese e Birsa approfitta delle incertezze di Scuffet, inutile il momentaneo pari dell'Udinese di Thereau. Nessun gol in Sassuolo-Genoa, botta e risposta tra Bologna e Torino: apre Di Francesco con un gran diagonale sinistro ma Ljajic pareggia su mezzo errore di Mirante. Anche al Dall'Ara protagonista il Var: prima smette di funzionare (con tanto di annuncio dello speaker al pubblico) poi torna a funzionare e nega una rete a Belotti. Il motivo? Massa fischia prima della fine dell'azione e quindi la tecnologia non può essere usata.