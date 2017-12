Serie A, tris Juve e sorpasso all'Inter: colpo salvezza del Crotone

Missione compita per la Juventus, la squadra di Allegri espugna Bologna con una prova di grande autorità e si mette alle spalle l'Inter salendo ad una sola lunghezza dal Napoil. In un pomeriggio avaro di gol fa festa anche il Crotone di Zenga, che trova la prima vittoria da quando è in Calabria battendo il Chievo e fa un bel salto in avanti in chiave salvezza superando anche il Genoa, che al Franchi costringe la Fiorentina al pareggio. Gara equilibrata anche quella tra Sampdoria e Sassuolo a Marassi, dove i neroverdi confermano ufficialmente la loro "Fortunata maledizione" dagli 11 metri: a 10' dal termine Politano si presenta sul dischetto per il rigore da tre punti, ma Viviano respinge e per il Sassuolo è il quinto penalty sbagliato in questo campionato (questa la maledizione). Nel finale però (90') arriva il gran gol di Matri, che conferma che ogni volta che i neroverdi sbagliano un rigore poi vincono (ecco perché fortunata).

BOLOGNA-JUVENTUS 0-2 (cronaca e tabellino) Partenza autoritaria dei campioni d'Italia, che provano subito a schiacciare il Bologna nella propria metà campo. I rossoblu chiudono ogni spazio e non tirano mai indietro la gamba, provando a colpire in ripartenza quando ne hanno l'occasione. Un esempio arriva al 25', quando Donsah supera la pressione dei bianconeri e arriva a calciare da ottima posizione (bravo Szczesny). Non passano neanche due minuti e la Juve colpisce con una gran punizione al limite di Pjanic, che con la gentile collaborazione di Mirante trova il primo gol da fermo in questo campionato. La Juve ha la partita in mano e gestisce il ritmo a piacimento, al 35' Pjanic decide di accelerare e inventa un grande assist in profondità per Mandzukic, che dopo un super stop la piazza nell'angolino di sinistro.

La Juve torna in campo nel secondo tempo con l'idea di non rischiare niente e gestisce il pallone facendo correre a vuoto il Bologna in attesa di un varco per colpire. L'occasione buona arriva intorno al 20', quando Matuidi calcia al volo nell'angolino dal limite, trova il suo primo gol da quando gioca in Italia e di fatto chiude il match con mezz'ora di anticipo. A risultato acquisito cerca gloria personale anche Higuain, ma Mirante gli dice di no due volte nel giro di pochi minuti e poco dopo si fa male Mandzukic, le sue condizioni saranno da valutare in vista della Roma (al suo posto Dybala).

FIORENTINA-GENOA 0-0 (cronaca e tabellino) Bell'inizo di partita del Genoa, che nei primi minuti cavalca un Taarabt molto ispirato e porta due volte dei pericoli nei pressi dell'area viola. I padroni di casa rispondono con Benassi da fuori e soprattutto con Chiesa, la cui conclusione sfiora il sette e va sul fondo. Il primo tempo è gradevole, si gioca a buon ritmo e la partita è molto equilibrata, per i viola è sempre Chiesa l'uomo più pericoloso, a 5' dal termine Simeone non arriva per pochi istanti sul cross del figlio di Enrico. Prima dell'intervallo ancora un'occasione per la Fiorentina, ma Biraghi calcia alle stelle e si va negli spogliatoi.

Al contrario del primo tempo, nella ripresa è la Fiorentina a iniziare meglio, al 10' Pezzella vola in cielo da calco d'angolo ma mette fuori di pochissimo, due minuti più tardi Chiesa (sempre lui) semina il panico e serve un cioccolatino a Simeone che il Cholito decide di buttare calciando clamorosamente alle stelle da dentro l'area. A fare la partita è la squadra di Pioli, ma i rossoblu con Ballardini hanno ritrovato solidità e reggono l'urto senza troppi affanni nonostante gli ingressi in campo di Babacar e Eysseric. Inutile anche il forcing dei viola nel finale, al Franchi è 0-0.

SAMPDORIA-SASSUOLO 0-1 (cronaca e tabellino) La prima palla gol è per i padroni di casa (quasi autogol di Lirola), sul corner successivo stacco imperioso di Silvestre, che mette fuori di pochissimo. In avvio la Samp fa la partita, ma non riesce a trovare la chiave per aprire la difesa neroverde: il Sassuolo è solido, compatto e molto reattivo nel ribaltare l'azione, Politano scappa sulla destra, mette a sedere il difensore ma poi calcia tra le braccia di Viviano. Col passare dei minuti la squadra di Iachini prende coraggio e guadagna campo e nel finale nel giro di un minuto ha 4 occasioni clamorose per andare in vantaggio: bravo Viviano, molto meno Falcinelli che gli tira in bocca, sfortunato Politano, che avrebbe davvero fatto il gol della domanica. La reazione dei padroni di casa porta la firma di Quagliarella, Consigli mette in angolo con la punta delle dita e si va al riposo.

Nella ripresa ottimo avvio del Sassuolo, che prima sfiora il gol con Politano e poi lo trova con Berardi, ma il Var annulla per fuorigioco di Falcinelli in avvio di azione. La Sampdoria sbanda, gli ospiti sono sempre più pericolosi e al 15' Giampoalo perde anche Zapata per infortunio, al suo posto entra Caprari. L'ex Pescara ci prova con un velenoso calcio di punizione, ma è sempre il Sassuolo, trascinato da Politano, a creare le occasioni migliori. A 10' dal termine i neroverdi hanno la grande chance con il rigore di Politano, ma quella degli 11 metri per gli emiliani è una maledizione, Viviano respinge e per il Sassuolo è il quinto penalty sbagliato quest'anno. Una maledizione si diceva, ma una maledizione fortunata, perchè come nelle precedenti 4 occasioni alla fine i neroverdi vincono: al 90' Matri si inventa un gol da bomber vero e per la Samp è la seconda sconfitta casalinga di questo campionato.