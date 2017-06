Serie A, tris della Lazio in casa Udinese

Se Simone Inzaghi si era un po' lamentato dei pochi elogi per la vittoria contro l'Empoli, nessuno potrà togliergli i meriti di una vittoria larga ma meritata a Udine e che lo proietta al terzo posto in classifica. La Lazio sbanca la Dacia Arena con una prova a due volti: più cauta nel primo tempo, quando il nuovo 4-2-3-1 non è ben digerito da tutti gli undici bianconcelesti, molto più sciolta con il 4-4-2 della ripresa anche per i demeriti di un'Udinese in crisi di idee. Su tutti svetta Ciro Immobile, alla prima doppietta in maglia laziale, ma anche l'apporto di Keita e Felipe Anderson oltre al sempre attento Strakosha. Molto male, invece, i friulani, contestati dal pubblico e con l'interrogativo Iachini sempre aperto: ora il tecnico è a rischio esonero.



L'inizio della partita è a fari spenti, si fa preferire un po' di più l'Udinese che all'8' trova una buona occasione ma il cross di Badu viene impattato male di testa da Zapata. La Lazio sembra un po' spaesata dall'assenza di Biglia e cerca sbocchi sugli esterni, piano piano però prende coraggio. Al 27' primo squillo di Keita, il destro dal limite - deviato - esce di un soffio: dall'angolo conseguente arriva il vantaggio laziale con la sponda di Milinkovic-Savic che trova Immobile pronto a insaccare di testa a due passi da Karnezis. Succede poco altro, escludendo un'azione di personale di De Paul che conclude dal limite non impensierendo Strakosha.



A inizio ripresa Inzaghi cambia modulo e Keita-Immobile riescono a dialogare meglio con Lulic e Felipe Anderson sulle ali di un centrocampo a quattro. Al 55', il raddoppio di Keita sul filo del fuorigioco servito da un bel filtrante del brasiliano. Il pubblico di casa inizia a fischiare e a contestare squadra e allenatore, rendendo la vita più semplice a biancocelesti. Non a caso il tris arriva solo sei minuti più tardi, quando il diagonale vincente di Immobile chiude una grande azione nata da Parolo e rifinita di tacco da Lulic. Anche Strakosha trova il tempo di farsi vedere, due buoni interventi su azioni fotocopia: cross tesi di Ali Adnan, colpi di testa non irresistibili di Perica.