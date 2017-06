Serie A, tripudio Lazio: 3-1 alla Roma nel derby

"Vogliamo aiutare la Juventus a vincere lo scudetto". Il proposito di Inzaghi è diventato realtà: la Lazio si aggiudica 3-1 il derby annichilendo la Roma e consegnando di fatto il tricolore alla squadra di Allegri. La stracittadina ha messo in evidenza tutti i limiti dei giallorossi, limiti fisici (gli avversari corrono di più) e limiti mentali perché l'undici di Spalletti è parso spento e senza la necessaria grinta che una sfida così importante avrebbe dovuto richiedere. A quattro giornate dal termine, e con un calendario non certo facile (domenica sera Milan a San Siro e fra due settimane Juve all'Olimpico) anche il secondo posto è a rischio.



Se una metà della Capitale piange l'altra esulta per un successo che in campionato mancava dall'11 novembre del 2012. A salire in cattedra è Inzaghi, artefice di un vero e proprio capolavoro tecnico. I tifosi a questo punto dovrebbero ringraziare Bielsa per il rifiuto della scorsa estate: in panchina siede un allenatore capace di fare di necessità virtù ed esaltare singoli del calibro di Biglia, Milinkovic e Keita, monumentali contro la Roma. La Champions probabilmente resta irraggiungibile ma oggi questo non ha importanza per gli Aquilotti: il loro volo rimane magnifico.



ROMA-LAZIO 1-3 (Qui cronaca e tabellino)



L'avvio sembra far presagire una giornata favorevole per la formazione di Spalletti perché Dzeko e Salah costringono subito Strakosha agli straordinari. Al primo vero affondo però la Lazio passa al 12' grazie a un sinistro preciso di Keita che passa sotto le gambe di Emerson Palmieri. L'attaccante senegalese, nel ruolo di centravanti atipico per il forfait di Immobile, mette in crisi la retorguardia giallorossa favorendo gli inserimenti di Parolo: il numero 16 impegna severamente Szczesny con due conclusioni da fuori. In mezzo al campo Biglia spadroneggia mentre Nainggolan non trova gli spazi giusti tra le linee, coperte alla perfezione dalla squadra di Inzaghi, splendidamente organizzata a livello tattico. Il possesso palla della Roma risulta così inefficace e in contropiede la Lupa rischia il colpo del ko venendo graziata da Orsato per un contatto tra Lukaku e Fazio non sanzionato con il rigore. Penalty che invece l'arbitro di Schio fischia nell'area opposta al 45' ma Bastos non tocca Strootman come mostrano chiaramente i replay. Dagli 11 metri De Rossi firma l'insperato pareggio.



L'inizio della ripresa sembra un perfetto dejavu di quanto accaduto nei primi 45'. La Roma parte meglio (Strakosha è miracoloso su Dzeko) ma a segnare è la Lazio al 48' con il sinistro di Basta e la decisiva deviazione di Fazio. L'esterno serbo non segnava in Serie A dal marzo 2014 quando indossava ancora la maglia dell'Udinese. I giallorossi reagiscono rabbiosamente e in maniera confusa, aprendo il fianco alle ripartenze avversarie: l'imprendibile Keita manca il tris a tu per tu con Szczesny (pallonetto alto) e Felipe Anderson (subentrato a Lukaku) chiama all'intervento di piedi l'estremo difensore rivale. Spalletti cerca di correre ai ripari inserendo Perotti per Fazio e Totti per De Rossi, schierando un modulo iperoffensivo nel quarto d'ora finale. La manovra però resta lenta e prevedibile e le fasce non sono praticamente mai sfruttate. I biancocelesti controllano agevolmente non rischiando in sostanza mai e andando a un passo dal 3-1: Felipe Anderson spreca un grande occasione e non sfrutta l'assist di Biglia. Il gol è soltanto rinviato: Keita chiude i conti nell'ennesima azione di contropiede. Prima del triplice fischio Rudiger si fa cacciare per un brutto intervento di Djordjevic.