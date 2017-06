Serie A, tredicesima giornata: super Atalanta, Roma al tappeto

La protagonista della domenica pomeriggio, valida per la tredicesima giornata di Serie A, è ancora una volta l'Atalanta. I nerazzurri battono la Roma e centrano la settima vittoria nelle ultime otto partite. Un risultato straordinario, che fa scivolare la squadra di Spalletti a meno 7 punti dalla Juventus in classifica. Ad approfittare dello scivolone dei giallorossi, è proprio la Lazio che, grazie al successo sul Genoa e in attesa del risultato del derby di Milano, sale al terzo posto alla pari della formazione di Gasperini e del Milan, a una sola lunghezza dai cugini capitolini. Concludono il programma le vittorie di Fiorentina, Torino e Bologna.



ATALANTA-ROMA (cronaca e tabellino)



Allo stadio Azzurri d'Italia, l'Atalante vince 2-1 contro la Roma e continua a sognare. I giallorossi passano in vantaggio al 40': Toloi devia di mano la conclusione col mancino di Salah e per l'arbitro Di Fiore è calcio di rigore. Dal dischetto va Perotti e non sbaglia. Quarto sigillo in campionato per l'argentino. Nel secondo tempo entra in campo una grande Atalanta e al 62' sull'asse Kessié-Caldara arriva il pareggio. Per il difensore bergamasco, si tratta della terza rete nelle ultime quattro gare. A completare la rimonta, ci pensa proprio Kessié al 90' su rigore: nessun dubbio sul fallo di Paredes ai danni di un imprendibile "Papu" Gomez. Stagione, sino a qui, straordinaria per i nerazzurri, come anche per il giovane ivoriano, al quinto gol in Serie A.



BOLOGNA-PALERMO (tabellino e cronaca)



Dopo quattro pareggi e tre sconfitte, al Dall'Ara il Bologna torna al successo: battuto 3-1 in rimonta il Palermo. Rosanero avanti al 9': Gastaldello si addormenta e si fa rubare il pallone da Bruno Henrique, che a sua volta regala il più comodo degli assist al solito Nestorovski. Al settimo centro in Serie A del macedone risponde al 20' Destro, rientrato dal 1' dopo i problemi fisici accusati nell'ultimo mese. L'ex Roma impatta alla perfezione il cross di Viviani e realizza di testa il suo quarto gol in campionato. Al 67' Dzemaili segna il gol del sorpasso sfruttando un rimpallo e al 72' Viviani chiude i conti con una punizione che sorprende Posavec. Sesta sconfitta consecutiva per i rosanero.



CROTONE-TORINO (tabellino e cronaca)



Il Torino espugna lo stadio Scida vincendo 2-0 un match complicato contro il Crotone. I granata trovano il gol del vantaggio all'80': Ljajic in profondità per Belotti che supera Cordaz. Il Gallo concede il bis all'89': sinistro imparabile, che vale il decimo centro in stagione. Gli Squali restano all'ultimo posto, a quota cinque punti, mentre la formazione di Mihajlovic resta settima a meno tre punti dalla zona Europa League.



EMPOLI-FIORENTINA (tabellino e cronaca)



La Fiorentina cala il poker al Castellani: Empoli ko 4-0.La Viola sblocca la gara al 26' con Bernardeschi, caparbio a sfruttare il lavoro in area di Kalinic. Il raddoppio arriva a inizio ripresa: Massa punisce Dioussé per uno sgambetto area. Ilicic trasforma il rigore al 47' trovando la prima rete in campionato. Al 61' le reti in stagione di Bernardeschi diventano 6: sinistro potentissimo, che Skorupski riesce solo toccare prima che finisca in rete. Doppietta per il 10 viola e doppietta per Ilicic: al 67' lo sloveno trova un grande gol da fuori area col destro che chiude definitivamente i conti.



LAZIO-GENOA (tabellino e cronaca)



Una super Lazio stende 3-1 il Genoa all'Olimpico. Biancocelesti subito avanti: all'11' Felipe Anderson sfonda la porta da fuori area per il suo secondo gol in campionato. A quota due c'è anche Ocampos, che al 52' pareggia i conti battendo con un diagonale Strakosha. L'1-1 dura pochissimo: al 58' l'arbitro Di Bello assegna un rigore ai padroni di casa per un fallo di Orban sullo scatenato Felipe Anderson. Biglia non lascia scampo a Perin e fa impazzire l'Olimpico. Al 66' c'è anche il tempo di festeggiare il primo gol italiano di Wallace. Terzo successo nelle ultime quattro gare per i ragazzi di Simone Inzaghi, mentre i rossoblu hanno collezionato un solo punto nelle ultime tre uscite.