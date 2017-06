Serie A, tredicesima giornata: Juventus-Pescara 3-0

Missione compiuta: la Juventus batte 3-0 il Pescara allo Stadium nell'anticipo della tredicesima giornata e non perde uomini importanti in vista della sfida di Champions League che la vedrà protagonista martedì sera contro il Siviglia. Le note più positive per Massimiliano Allegri sono senz'altro dettate dalla prestazione dei suoi centrocampisti: Khedira e Hernanes, in primis, insieme ad Asamoah hanno guidato i propri compagni alla vittoria non facendo rimpiangere Marchisio e Pjanic, lasciati in panchina per 90' come Buffon, sostituito da Neto. Ottimo momento anche Mandzukic, autore di 3 gol nelle ultime quattro gare, mentre per Higuain non si può dire lo stesso. Il Pipita ha segnato una sola rete nelle ultime sei uscite in campionato: troppo poco per un bomber come lui. In attesa di recuperare al meglio l'argentino, i bianconeri si godono il primo posto, a più sette sulla Roma, in attesa delle gare di domenica. Situazione sempre più delicata invece per il Pescara, alla quinta sconfitta consecutiva.



JUVENTUS-PESCARA 3-0 (cronaca e tabellino)



Juventus al piccolo trotto nei primi minuti di gara e allora Higuain prova a svegliarla al 13': conclusione deviata in angolo. Sessanta secondi dopo arriva la replica degli ospiti con Caprari, ma il suo sinistro non crea alcun problema a Neto. Al 17' Higuain ci riprova, questa volta di testa, con il pallone che si spegne a lato. Al 21' è il turno di Hernanes, anche il suo tiro però finisce fuori. I bianconeri premono, ma non riescono incidere e così il Pescara prova ad approfittarne con Caprari, che al 23' scappa alla marcatura di Rugani e spreca una grande occasione non inquadrando lo specchio della porta da pochi metri. Al 25' Lichtsteiner accusa un problema fisico e obbliga Allegri a sostituirlo con Cuadrado. La Juve fatica fatica a rendersi pericolosa con regolarità, e così, come spesso accade in queste occasioni, arriva la zampata del campione: al 36' un triangolo fortunato con Mandzukic libera il destro di Khedira, che di punta batte Bizzarri. Terzo gol in campionato per il tedesco. La squadra di Oddo prova ad agguantare il pareggio: prima Cristante, al 39', manca di poco l'appuntamento con l'assist di Pettinari e poi Memushaj, al 42', mette paura da fuori area a Neto, costretto alla parata in due tempi. Una Juventus non entusiasmante chiude comunque il primo tempo in vantaggio.



Dopo un primo tempo sotto tono, Higuain prova a salire in cattedra: al 53' l'argentino, servito inavvertitamente da Cristante, si coordina perfettamente e colpisce il palo con una fantastico parabola a giro dalla distanza. Il Pipita ha un'altra chance al 62': Khedira lo serve sulla corsa, il suo destro però non è abbastanza potente per sorprendere Bizzarri, che devia il pallone. Higuain non la butta dentro e allora ci pensa Mandzukic: il croato sigla il raddoppio al 63' sfruttando la deviazione di testa del solito Khedira. Terzo centro in campionato anche per l'ex Bayern. I bianconeri raddoppiano e Oddo decide di concedere la passarella a Pepe: l'ex Roma subentra al 65' a Pettinari e i suoi ex tifosi gli riservano una grande accoglienza. Un minuto dopo Higuain va vicino ancora al gol: colpo di testa alto sul cross di Cuadrado. Al 69' Hernanes decide di metterse in proprio e chiudere la pratica con uno strepitoso tiro dai 30 metri che si insacca alle spalle del portiere avversario. Per il brasiliano si tratta della prima rete in stagione. Dopo il terzo gol, la Juve si limita a controllare il match, lasciando spazio a qualche incursione estemporanea, come all'80', quando Sturaro - entrato al posto di Khedira - scalda i guantoni di Bizzarri. All'84' Allegri toglie Mandzukic e lancia nella mischia Kean, il primo classe 2000 a esordire in Serie A. Dopo un secondo tempo di sofferenza, il Pescara ributta fuori la testa al 90' con una conclusione di Zampano, salvata sulla linea da Evra dopo una parata di Neto su Pepe. È l'ultima emozione della serata: la Juventus vince 3-0 e ora può pensare esclusivamente alla Champions League.