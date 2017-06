Serie A, Torino-Udinese 2-2: Moretti e Belotti firmano la rimonta granata

TORINO-UDINESE 2-2 (qui cronaca e tabellino)



Il Torino non ha conqustato i tre punti ma sicuramente ha reso felice Mihajlovic per l'atteggiamento mostrato in campo nella sfida odierna. I granata, sotto 2-0 all'Olimpico contro l'Udinese, hanno tirato fuori la grinta invocata dal tecnico serbo nella conferenza stampa della vigilia e sono riusciti a rimontare grazie alle reti di Moretti e Belotti (alla 100.ma presenza in Serie A, in gol dopo quattro gare e di nuovo in testa alla classifica marcatori insieme a Dzeko) fino a tentare il sorpasso nei minuti finali.



L'undici di Delneri può recriminare per essere stato incapace di gestire il doppio vantaggio firmato da Jankto (splendido e potente sinistro) e Perica, e per qualche occasione mancata sotto porta. Tuttavia i bianconeri devono anche e soprattutto ringraziare la buona sorte visto che Belotti ha colpito per due volte la traversa e il palo ha fermato Rossettini.



Con questo pari il Torino sale a quota 41 mantenendo quattro punti di vantaggio sull'Udinese. L'Europa è lontanissima al pari della zona retrocessione: le due squadre insomma restano nella terra di mezzo.