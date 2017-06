Serie A, Torino-Sampdoria 1-1, Iturbe replica a Schick

Belotti no, Schick sì. Il Gallo, per una notte, resta a secco: il ceco, uomo mercato del momento col duello Juve-Inter già cominciato, mette in mostra un'altra perla. Il duello tra i due uomini più attesi lo vince l'attaccante della Sampdoria, quello tra le squadre finisce in parità, perché il Torino trova il pareggio (il quarto di fila in casa) nella ripresa grazie a Iturbe e resta davanti ai rivali in classifica.



Mihajlovic respinge l'assalto di Giampaolo meritatamente perché aveva cominciato meglio la partita e s'era ritrovato sotto quasi per caso: le prime occasioni le creano i granata con un Ljajic particolarmente ispirato, poi però Schick batte Hart con un sinistro micidiale da fuori area e porta avanti la Samp al 12'. A quel momento il Toro sembra subire un po' il contraccolpo e Hart nega il raddoppio a Bruno Fernandes.



I granata ci mettono un po' a ritrovarsi, Belotti si muove ma tira poco e Iago spreca l'unica occasione, neppure troppo nitida. Nella ripresa Schick esce quasi subito per un problema alla spalla e la Samp quasi sparisce piano piano dopo un colpo di testa beffardo di Quagliarella sul quale Hart non si fa sorprendere. Il Toro prende coraggio: Boyé e Belotti sfiorano il pari, poi lo trova il neo entrato Iturbe alla prima rete in maglia granata. Il finale è tutto del Toro, ma Puggioni resiste.