Serie A, Torino-Roma 0-1: magia di Dzeko all'89'

La Roma inizia bene il campionato trovando un successo sofferto ma meritato sul campo del Torino: l'1-0 finale è firmato Edin Dzeko che regala tre punti a Di Francesco con una magia ad un passo dal novantesimo minuto, consentendo ai giallorossi di rispondere subito a Juventus e Napoli.



La Roma approccia bene al match, anche se a ritmi non troppo elevati. Il motore giallorosso però sale di giri e nel corso di due minuti mette in fila tre chance pericolose: sulla prima di Pastore è bravo a salvare Izzo in scivolata ma su Kolarov e Dzeko sono i legni a salvare Sirigu, incrocio esterno per il serbo e palo per il bosniaco. Anche il Toro ha modo di maledire la traversa che arriva sul destro potente di Rincon nel finale di tempo, l'ultimo brivido - proprio al 45' - è giallorosso con Aina (entrato al posto dell'infortunato De Silvestri) che salva il tentativo da fuori di Florenzi a Sirigu battuto.



Accelerazione granata in apertura di ripresa: se dopo 60 secondi Olsen rischia il clamoroso autogol sulla staffilata di Baselli, poco dopo Iago Falque riesce ad esultare prima che il VAR annulli la rete perché l'assist di Aina arriva con il nigeriano di origini inglesi pizzicato in fuorigioco. La Roma si rialza, Di Francesco inserisce Justin Kluivert, che fa il suo esordio in serie A vent'anni dopo il padre Patrick (e lo fa con un grande impatto), e Schick, la stanchezza e il caldo si fanno sentire aprendo il match. Dzeko colpisce un altro palo (colpo di testa), Pastore si fa ipnotizzare da Sirigu mentre Olsen salva su Meite, Belotti e Iago Falque.



Solo una giocata può sbloccare un match comunque equilibrato e arriva all'89': grande spunto di Kluivert che crossa e trova Dzeko in area, la coordinazione è perfetta, il sinistro al volo non pulitissimo ma il diagonale non lascia scampo a Sirigu regalando la vittoria agli ospiti per la disperazione (in tribuna, causa allontanamento) di Mazzarri in tribuna.