Serie A, Torino-Napoli 1-3: Hamsik come Maradona

Il Napoli batte il Torino 3-1 a domicilio e dopo due giornate si riprende la testa della classifica. Allo stadio Grande Torino la squadra di Sarri parte fortissimo e la sblocca dopo un minuto con Koulibaly, a metà primo tempo arriva l'uno-due che di fatto chiude il match con un'ora di anticipo: al 25' Zielinski fa 2-0 tutto solo davanti a Sirigu e 5' dopo Hamsik la mette all'incrocio e raggiunge Maradona in cima alla classifica dei marcatori all time degli azzurri. Nella ripresa il Toro accorcia, ma il gol è utile solo per sbloccare il Gallo Belotti, con questo successo il Napoli torna in testa con due punti di vantaggio sull'Inter, il Toro invece resta fermo a 23.

Torino-Napoli 1-3 (tabellino e cronaca)

Sarri ha la grande chance di tornare in testa alla classifica e si affida ai titolarissimi, ad eccezione di Insigne, che si accomoda ancora in panchina lasciando spazio a Zielinski. Mihajlovic risponde con Berenguer dal 1' nel tridente con Belotti e Iago Falque, a sinistra al posto dell'infortunato Ansaldi gioca Molinaro.

Pronti via e dopo un minuto il Napoli è già in vantaggio grazie a Koulibaly, che arriva di testa sull'assist di Allan e batte subito Sirigu. Il vantaggio mette la partita sui binari preferiti dagli azzurri, che dominano il campo e creano potenziali occasioni in serie fino al 25', quando Zielinski scappa in verticale splendidamente servito da Jorginho e batte Sirigu nell'uno contro uno. Il Torino ci prova, ma non riesce a reagire, Belotti spara a salve, gli azzurri invece sono maledettamente concreti e alla mezz'ora Hamsik arriva puntuale all'appuntamento con la storia: Mertens serve al limite dell'area il capitano, che col piattone la mette all'incrocio ed eguaglia finalmente il record di Diego Armando Maradona, 115 gol in azzurro. All'intervallo è 0-3, ma la sensazione è che la banda di Sarri avrebbe potuto farne anche 5.

A inizio ripresa Mihajlovic si gioca il tutto per tutto inserendo Ljajic per Valdifiori, ma l'avvio è ancora tutto di marca azzurra: Hamsik sfiora la doppietta personale ma calcia alle stelle, Callejon ci prova due volte, poi Zielinski spreca la chance del 4-0 tirando debolmente tra le braccia di Sirigu. Il Napoli è un fiume in piena, Hamsik va a pochi centimetri dalla doppietta, poi a sorpresa il Toro la riapre con Belotti, che batte Reina con un destro potente e torna a segnare in campionato a quasi tre mesi dall'ultima volta (20 settembre). La reazione degli azzurri è rabbiosa, Allan si fa rimontare da Molinaro poco prima di battere Sirigu, poi a 20' dalla fine arriva il momento di Insigne: il talento napoletano ci mette due minuti a trovare la via del gol, ma Callejon, in fuorigioco, tocca ingenuamente col petto e rende vana la magia del numero 24. A 10' dalla fine il Napoli ha la grande occasione per chiudere definitivamente il match, ma Mertens conferma il suo momento di appannamento e mette incredibilmente alto da due passi: per il belga è la sesta gara di campionato senza reti, ma alla fine è festa azzurra.

HAMSIK COME MARADONA

Quello realizzato al minuto 30' della sfida contro il Torino è un gol storico per Marek Hamsik. Il centrocampista azzurro dopo una lunga attesa ha raggiunto infatti il record di Maradona con 115 reti messe a segno in maglia azzurra. Il club campano ha celebrato così su twitter il traguardo: "Sempre più nella storia. Marek Hamsik... il nostro Capitano". Hamsik ha segnato le 115 reti in 11 stagioni, mentre Maradona ha raggiunto la quota in sette anni. Il centrocampista slovacco segnò il suo primo gol con il Napoli, all'epoca neopromosso in serie A, il 15 agosto 2007 nel primo turno di Coppa Italia contro il Cesena, battuto 4-0.