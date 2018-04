Serie A, Torino-Lazio 0-1: Inzaghi allunga sull'Inter

Scossa Champions. La Lazio vince sul campo del Torino (dodicesima vittoria in trasferta) e mette una seria ipoteca sulla qualifcazione alla coppa europea più prestigiosa: l'Inter adesso è lontana 4 punti a tre giornate dal termine del campionato. A Inzaghi basterà vincere le prossime due gare con Atalanta e Crotone per rendere inutile lo scontro diretto dell'Olimpico all'ultimo turno. Dovrà farlo senza Ciro Immobile, uscito per infortunio in avvio: al di là di questa pessima notizia il tecnico biancoceleste può ritenersi soddisfatto per la brillante prova dei suoi: il successo non è mai stato in discussione e il risultato avrebbe essere molto più rotondo per quanto si è visto nei 90'.



LA PARTITA (Qui cronaca e tabellino)

Dopo un'occasione per parte con Murgia e De Silvestri in avvio, i biancocelesti perdono Immobile al quarto d'ora per un problema al bicipite femorale della coscia destra. La squadra di Inzaghi non subisce però il 'colpo' perché a poco a poco prende nettamente il sopravvento a centrocampo e al 21' ha la grande occasione per sbloccare il match. Irrati concede il rigore per intervento scorretto di N'Koulou ai danni di Milinkovic-Savic ma Luis Alberto calcia male dagli 11 metri favorendo la parata di Sirigu, che 3' più tardi esce con grande tempestività ad anticipare Lucas Leiva. I granata non riescono in alcun modo ad opporsi al mondologo laziale: Leiva si rende nuovamente insidioso in area rivale (deviazione di Moretti) e Milinkovic-Savic, tra i migliori, ci prova senza fortuna con un destro a giro.



Nella seconda frazione il copione resta identico. La Lazio riprende ad attaccare con forza e vede premiati i propri sforzi al 56': Milinkovic-Savic, lasciato colpevolmente solo, non sbaglia di testa su corner di Luis Alberto. L'undici di Mazzarri è a dir poco frastornato e rischia di subire il raddoppio: Caicedo prima spreca una buona chance (pallonetto alto) e poi trova sulla sua strada un grande Sirigu. La reazione, tardiva e più che altro nervosa, del Torino non porta a pericoli dalle parti di Strakosha, praticamente inoperoso mentre lo scatenato Milinkovic-Savic e Murgia vanno a un passo dal bis nei minuti conclusivi.

LE STATISTICHE

- Lazio imbattuta da otto turni di Serie A e capace di vincere le ultime tre gare.

- 11° gol di Sergej Milinkovic-Savic in questo campionato: otto di queste reti sono arrivate in trasferta.

- Sette le conclusioni di Milinkovic-Savic stasera: non ne ha mai fatte di più in un match di Serie A.

- 13° assist di Luis Alberto, almeno tre più di ogni altro giocatore. Sette quelli arrivati da palla inattiva, altro primato stagionale in Serie A.

- Il Torino non vince da quattro giornate di campionato (2N, 2P).

- Salvatore Sirigu ha parato tre degli ultimi quattro rigori affrontati in Serie A, dopo che aveva neutralizzato solo uno dei precedenti 18 nel campionato italiano.

- Cristian Molinaro ha giocato stasera la sua 100ª partita con la maglia del Torino, in tutte le competizioni.

- Due i tiri del Torino nella prima frazione: non ne ha mai effettuati meno in un primo tempo di questo campionato.

- Andrea Belotti a secco da cinque gare in campionato; oggi due duelli vinti e 10 persi per lui.

- Quella di stasera è stata la panchina numero 400 di Walter Mazzarri in Serie A (159V 124N, 117P).