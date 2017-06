Serie A, Torino-Juventus 1-3: doppietta di Higuain, Belotti non basta

Ancora una volta, come nelle ultime due stagioni, il derby della Mole si decide nei minuti finali e ancora una volta vince la Juve. In uno stadio Grande Torino tutto esaurito i granata vanno in vantaggio al quarto d'ora del primo tempo con un colpo di testa del solito Belotti, alla mezz'ora Higuain risponde e riporta tutto in parità. Partita viva ed equilibrata anche nella ripresa, con occasioni da entrambe le parti fino all'80', quando il Pipita controlla al limite e fulmina Hart per il 2-1. A tempo scaduto arriva anche il 3-1 firmato Pjanic, Toro sconfitto ma a testa alta, i bianconeri vanno in fuga.

Come da indiscrezioni della vigilia Allegri sceglie la difesa a 4, lascia a riposo Pjanic e punta sul tridente Cuadrado-Mandzukic-Higuain. Mihajlovic schiera un 4-3-3 speculare con Castan al centro della difesa e Belotti al centro del tridente composto anche da Iago Falque e Ljajic.

TORINO-JUVENTUS 1-3 (tabellino e cronaca)

Si parte con la magia delle coreografie delle due curve e la partita entra subito nel vivo. Dopo cinque minuti prima occasione Juve con Mandzukic, che sfrutta un buco di Castan e mette in mezzo per Sturaro che viene chiuso al momento di calciare. Il ritmo è da subito molto alto, la sensazione è che l’emozione prevalga sulla tattica, c’è equilibrio e grande intensità, il Toro prova a fare possesso palla e ad aggirare il centrocampo bianconero, gli uomini di Allegri pressano alto e sfruttano la fisicità di un Mandzukic molto ispirato.

L’attaccante croato si rende pericoloso con un colpo di testa “rasoterra” su assist di Cuadrado, ma mette a lato, pochi minuti dopo (13’) calcia quasi totalmente libero dal centro dell’area e trova un super riflesso di Hart a dirgli di no. Nel momento migliore della Juve arriva il gol del Toro: Zappacosta va via sulla destra e serve Baselli che crossa in mezzo per Belotti, il Gallo lavora alla grande di fisico contro Lichsteiner e di testa batte Buffon mandando in delirio il Grande Torino. La Juve accusa il colpo e perde un po’ di campo, ma i granata non ne approfittano e alla mezz’ora, su errore a centrocampo di Ljajic, vengono puniti. Il pressing dei bianconeri è efficace, la palla arriva in qualche modo a Mandzukic, che con un geniale colpo di tacco mette Higuain in condizione di non poter sbagliare solo davanti ad Hart. Dopo 30’ è 1-1 e gli uomini più attesi hanno già risposto presente (11esimo gol stagionale per il granata, ottavo per il Pipita). La prima frazione si chiude senza altre grandi emozioni e le squadre vanno al riposo tra gli applausi degli oltre 26.300 spettatori presenti (è record per lo stadio Grande Torino).

La ripresa si apre con gli stessi 22 in campo e con una Juventus più aggressiva rispetto alla fine del primo tempo. Gli uomini di Allegri tengono il possesso del pallone e creano molte situazioni potenzialmente pericolose senza però mai riuscire a pungere, il Toro si copre con ordine e prova a verticalizzare appena ne ha l’occasione. Al 10’ Mandzukic in ripiegamento difensivo toglie il pallone dalla testa di Iago Falque a due passi dalla linea di porta, cinque minuti più tardi grandi proteste della panchina Juve per un contatto in area tra Castan e Lichsteiner (il rigore poteva starci).

La partita è molto vivace e corre sul filo dell’equilibrio, a metà ripresa Chiellini sbaglia clamorosamente in disimpegno e lancia il contropiede granata guidato da Baselli, che però sbaglia al momento dell’ultimo passaggio e cestina una grande occasione. Al 70’ Allegri prova a dare una svolta al match inserendo Dybala per un ottimo Mandzukic (che non la prende affatto bene) e Lemina per l’impreciso Sturaro, ma l’occasione, e che occasione, ce l’ha il Toro: Ljajic lavora benissimo un pallone al limite dell’area e calcia col suo classico destro a giro, Buffon non prova neanche l’intervento e osserva il pallone spegnersi sul fondo di pochissimo. A dieci dalla fine Mihajlovic prova a vincerla giocandosi tutti i cambi in un colpo solo, entrano Acquah, Boye e Martinez, ma un minuto più tardi Higuain controlla benissimo al limite dell'area un campanile proveniente da metàcampo, aggira Barreca e scaraventa in porta col destro il gol che vale la vittoria e che lo fa definitivamente entrare nel cuore di tutti i tifosi bianconeri. A un minuto dal 90esimo il Pipita fallisce il match point in acrobazia da centro area, ma poco importa: a tempo quasi scaduto Dybala sfonda sulla destra con una grande giocata e serva ancora Higuain, hart è miracoloso, ma Pjanic ribatte in rete e chiude i conti. La Juve può esultare e mettersi comodamente sul divano a guardare Roma-Milan.