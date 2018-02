Serie A, Torino-Juventus 0-1, Alex Sandro punisce Mazzarri

TORINO-JUVENTUS 0-1 (clicca qui per tabellino e cronaca)



Vincere un derby in situazione di piena emergenza, senza attaccanti, è motivo di grande orgoglio. La Juve ci riesce battendo 1-0 il Toro grazie a un gol di Alex Sandro al 33' del primo tempo: l'assist glielo fornisce Bernardeschi, subentrato a Gonzalo Higuain, che si aggiunge alla lunga lista degli infortunati bianconeri proprio nel giorno in cui rientra Dybala. E proprio il suo ritorno dà ad Allegri una buona ragione per sorridere, oltre alla vittoria.



La botta alla caviglia subita dal Pipita potrebbe essere la chiave che cambia il volto alla partita, anche perché, con l'argentino ancora zoppicante in campo, Belotti sciupa un clamoroso contropiede due contro uno mancando il controllo sull'assist di Obi. Il Toro, schierato con un guardingo 4-1-4-1, sembra inizialmente propositivo e va al tiro anche con Iago Falque, poi però la Juve segna alla prima vera azione con Alex Sandro che dà ragione ad Allegri, bravo a scegliere lui come sostituto di Mandzukic come esterno alto del tridente. E qui i granata, che protestano per un presunto fallo di Bernardeschi sull'1-0, sembrano subire il contraccolpo.



Nel secondo tempo la Juve è bravissima a gestire il vantaggio senza mai soffrire: Allegri si accorge che Douglas Costa nella posizione di falso 9 fa troppa fatica e inserisce Dybala: la Joya ha l'argento vivo addosso e in dieci minuti val al tiro tre volte, pur senza essere mai davvero pericoloso. Ma è già abbastanza per tenere comunque il Toro lontano dall'area. Così i minuti passano, i granata non mostrano lo spirito guerriero che ti aspetti e la Juve porta a casa i tre punti per la nona volta consecutiva in campionato, dimenticando le polemiche per il 2-2 col Tottenham. E mantenendo ancora la porta inviolata, per l'undicesima volta nelle ultime dodici partite.