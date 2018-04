Serie A, Torino-Inter 1-0: Ljajic gol, Spalletti quinto

Dopo la Roma cade anche l'Inter. Nel lunch match della 31.ma giornata di Serie A la squadra di Spalletti perde 1-0 sul campo del Torino e spreca la possibilità di superare i giallorossi al terzo posto. Anzi, dopo il successo della Lazio, ora sono quinti e scivolano fuori dalla zona Champions. Il gol decisivo porta la firma dell'ex Ljajic, che nel finale di un primo tempo dominato dai nerazzurri arriva puntuale sull'assist di De Silvestri e batte Handanovic. Nella ripresa Spalletti ci prova inserendo anche Rafinha e Karamoh, i nerazzurri collezionano occasioni e calci d'angolo ma non riescono a sfondare il muro granata.

Torino Inter 1-0 (cronaca e tabellino)

Mazzarri recupera N'Koulou e conferma il 3-5-2 con Ljajic che agisce alle spalle di Belotti e Iago Falque, Spalletti concede un turno di riposo a Rafinha e rispolvera Borja Valero nel terzetto composto anche da Candreva e Perisic a supporto di Icardi.

Il Torino parte con grande foga e convinzione, il primo tiro è di Baselli, che spara alle stelle, ma dopo i primi minuti l'Inter sale di colpi e comincia a macinare gioco: al 10' Sirigu sbaglia e consegna la palla a Perisic, ma il croato lo grazia calciando debole in bocca al numero uno granata. Passano due minuti e Sirigu si riscatta intervenendo d'istinto sulla girata di Icardi (14') e salvando il risultato anche sulla botta da fuori di Candreva. I nerazzurri giocano meglio e quando verticalizzano sono sempre pericolosi, al 20' Perisic colpisce la traversa di testa, poi ancora Candreva mette i brividi a Sirigu, che risponde e mette in corner. Nel momento migliore dei nerazzurri, però, passa il Torino: Belotti conduce il contropiede, Perisic interviene e serve involontariamente De Silvestri, che trova Ljajic sul secondo palo per la rete dell'1-0 (37') su cui si chiude la prima frazione.

La ripresa comincia senza cambi e con il Toro che si schiera con un baricentro più basso rispetto alla prima frazione a difesa del vantaggio, la prima occasione è per Brozovic, che si libera al limite ma conclude troppo centrale per impensierire Sirigu. La risposta granata è firmata De Silvestri, il terzino prima ci prova di testa da corner e poi con una girata al volo costringe Handanovic al miracolo. L'Inter sbanda e rischia di capitolare, Ansaldi conduce il contropiede e serve per Ljajic, che a tu per tu col portiere sloveno si mangia clamorosamente il raddoppio. Spalletti capisce che è il momento di cambiare qualcosa e inserisce Rafinha per Candreva, dopo il cambio nerazzurri pericolosi due volte con Skriniar, ma Sirigu c'è e respinge (60'). Inter sempre pericolosa sulle palle inattive, al 65' N'Koulou salva sulla linea togliendo a Icardi la palla del pareggio, poi Perisic sbaglia il controllo solo dentro l'area piccola (68'). Spalletti si gioca anche la carta Karamoh (al posto di Borja) e il francese entra subito nel vivo del gioco conquistando un corner sugli sviluppi del quale Rafinha colpisce in peno il palo, Mazzarri risponde inserendo Edera per Iago Falque. L'Inter attacca in massa, colleziona calci d'angolo e schiaccia il Toro nella propria metà campo, ma la manovra della squadra di Spalletti è macchinosa e il muro granata regge fino al triplice fischio.