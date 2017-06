Serie A, Torino-Cagliari 5-1: granata col miglior attacco

Nel primo dei due anticipi della 12esima giornata di Serie A vittoria convincente per il Torino, che stende 5-1 il Cagliari imbattuto da sei giornate e vola a 19 punti in compagnia dell'Atalanta. Partita subito in discsa per i granata, che complici un paio di errori da matita rossa di Storari, dopo 11 minuti sono già in vantaggio 2-0 grazie alle reti di Belotti e Ljajic. Benassi segna il tris a metà primo tempo con una gran botta sotto la traversa, poi nel finale di frazione il colpo di testa di Melchiorri accorcia le distanze.

Nella ripresa ci si aspetta un Cagliari arrembante, invece è il Torino, davvero scatenato, a dilagare: prima Baselli segna la rete del 4-1 ben assisitito da Ljajic dopo una respinta su tiro di Belotti, poi è lo stesso Gallo a siglare il pokerissimo su calcio di rigore (espulso Dessena per proteste). Torino momentaneamente con il miglior attacco del campionato a quota 27 gol, uno in più della Roma impegnata domani col Bologna, il Cagliari invece resta fermo a quota 16 punti.