Serie A, Torino-Cagliari 2-1: Miha salva la panchina

Il Torino torna a vincere dopo 5 partite senza successi (3 sconfitte e due pareggi) e salva la panchina di Sinisa Mihajlovic. Allo stadio Olimpico Grande Torino i granata si impongono 2-1 sul Cagliari in rimonta grazie alle reti di Iago Falque e Obi che hanno ribaltato l'iniziale vantaggio ospite firmato Barella. Una vittoria scacciacrisi per il Toro, che con questo successo ragguinge Milan e Fiorentina a quota 16 e si rilancia in ottica Europa League, resta fermo a 9 punti invece il Cagliari, raggiunto in classifica dal Crotone.

Partita delicatissima per il Torino e soprattutto per Mihajlovic, che dopo gli ultimi deludenti risultati si gioca la panchina. Il tecnico serbo recupera Belotti e lo lancia dal primo minuto al centro dell'attacco nel tridente con Ljajic e Iago Falque, Diego Lopez risponde con Pavoletti, Farias e Joao Pedro. L'inizio è tutto di marca granata, il Toro gioca meglio e tiene il pallino del gioco, ma alla mezz'ora a sorpresa va sotto punito in contropiede da Barella, che è bravissimo ad incrociare col destro e a battere Sirigu in diagonale. La Maratona comincia a fischiare i suoi giocatori, ma il Toro ha una grande reazione e a 5 minuti dalla fine del primo tempo trova il meritato pari con Iago Falque, che mette dentro da due passi l'assist di Ansaldi.

La ripresa inizia con gli stessi 22 in campo e con un'occasione per Belotti. Il Torino spinge sull'acceleretore alla ricerca del vantaggio e la svolta arriva dalla panchina: dopo 10 minuti dall'inizio del secondo tempo Mihajlovic manda in campo Obi al posto di Acquah e neanche dieci minuti dopo l'ex Inter segna di testa il gol del 2-1 dopo una respinta di piedi di Rafael sulla parte interna della traversa. Diego Lopez si gioca la carta Sau al posto di Barella, ma il Torino non si accontenta e continua ad attaccare alla ricerca del tris, che però non arriva nonostante le occasioni create mantenendo così la gara in bilico fino all'ultimo. Alla fine l'ulro del pubblico granata (dopo 6 minuti di recupero) sa tanto di liberazione, importante in ottica Nazionale sottolineare che Belotti è rimasto in campo per tutta la gara.