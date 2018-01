Serie A, Torino-Bologna 3-0: buona la prima di Mazzarri

Buona la prima. Walter Mazzarri debutta sulla panchina del Torino con un successo interno per 3-0 sul Bologna grazie ai gol di De Silvestri, Iago Falque (doppietta) e Niang. I granata, apparsi decisamente più convinti delle ultime uscite, tornano a vincere dopo tre giornate e in casa dopo oltre due mesi (29 ottobre, 2-1 al Cagliari) ragiungendo quota 28 in classifica (agganciate Fiorentina e Udinese). Per gli emiliani secondo ko di fila: Donadoni puà recriminare per il rigore fallito da Pulgar a inizio ripresa.



Passano solo 2' e i padroni di casa hanno la chance per sbloccare il match: Iago Falque, su lancio di Berenguer, si presenta a tu per tu con Mirante ma calcia alto. I granata premono con insistenza e il portiere felsineo respinge quasi d'istinto il destro ravvicinato di Niang: il francese non riesce ad angolare la conclusione (cross di Molinaro). Al 22' arriva il primo squillo degli ospiti: Sirigu devia in calcio d'angolo la punizione di Verdi dalla lunga distanza. A fare la gara sono comunque i granata, nuovamente pericolosi con Iago Falque che in area non inquadra la porta di sinistro. Il forcing del Torino produce i suoi frutti al 39': punizione di Berenguer e colpo di testa vincente di De Silvestri.



Grandi emozioni nei primi dieci minuti della ripresa: dopo il cambio Moretti-Burdisso, contatto in area tra Molinaro e Verdi che Damato punisce con il giallo per simulazione ma il VAR cambia tutto, è rigore. Dal dischetto Sirigu ipnotizza Pulgar con una gran parata. Il cattivo pomeriggio del cileno prosegue quando al 52' viene scherzato da Niang che rientra sul sinistro e raddoppia. L'undici di Mazzarri non si accontenta e sfiora il tris prima con l'ex Milan e poi con Acquah mentre la reazione del Bologna si esaurisce in un sinistro di Verdi (deviato) dopo un pasticcio di Sirigu. Il Toro controlla e chiude i conti con Iago Falque a 5' dal termine: il mancino dello spagnolo non lascia scampo a Mirante.