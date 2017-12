Serie A, Torino-Atalanta si giocherà

Temperature vicine o poco sotto lo zero, prime precipitazioni e il Piemonte si è trovato imbiancato di neve. Una situazione che si ripercuote anche su Torino dove sono previsti tra i 10 e 15 centimetri di neve, una condizione che non sembra mettere in pericolo il match di questa sera tra granata e Atalanta.



Il problema meteo riguarderebbe eventualmente le vie di accesso e non la praticabilità del campo visto che quello del Grande Torino è riscaldato e sono stati applicati i teloni di copertura sin dalla mattina: due ore prima del match, le coperture saranno rimosse e verranno accese le serpentine di riscaldamento.



Ieri in conferenza Sinisa Mihajlovic ci aveva scherzato su: "Al limite scieremo! Vediamo se giocheremo con i Moon Boot o le scarpe normali... se il riscaldamento la scioglierà allora sarà una pozzanghera, faremo pallanuoto".