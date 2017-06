Serie A, Torino-Atalanta 1-1: Petagna risponde a Iago Falque

Finisce 1-1 il lunch match della 22esima giornata tra Torino e Atalanta.Granata in vantaggio in avvio con un bel colpo di testa di Iago Falque, cui risponde nella ripresa Petagna con una botta da distanza ravvicinata. Una sola vittoria nelle ultime otto gare per gli uomini di Mihajlovic, continua invece la serie positiva dei nerazzurri, che salgono a 39 punti.

Torino-Atalanta 1-1 (Tabellino, cronaca e classifiche)

Per uscire dal momento di crisi Mihajlovic propone il consueto 4-3-3 con Ljajic e Iago Falque a sostegno di Belotti, che rientra dalla squalifica. 3-4-1-2 invece per lo squalificato Gasperini (in panchina Gritti), con Kurtic a giostrare dietro al duo formato da Petagna e Gomez.

L'avvio è tutto di marca granata, il Toro sfonda con facilità sulla sinistra dove l'Atalanta non riesce a trovare le contromisure alle avanzate di Obi e Barreca e proprio da un cross perfetto del giovane terzino nasce il vantaggio dei padroni di casa merito di un bel colpo di testa di Iago Falque, che al quarto d'ora batte Berisha e segna così il quinto gol in altrettante partite giocate in Serie A contro i nerazzurri, che sono decisamente la sua vittima preferita. Il Torino è padrone del campo e l'Atalanta timida e quasi irriconoscibile, ma poi alla mezz'ora cambia il match: Mihajlovic perde Obi per infortunio (al suo posto Baselli) e in pochi minuti gli ospiti guadagnano campo e si rendono pericolosi prima con una traversa in mischia e poi con un destro del Papu Gomez su cui è bravo Hart. Si va al riposo sull'1-0.

La ripresa comincia con l'ivoriano Kessiè, uomo mercato dei nerazzurri e vicinissimo alla Roma, al posto di Grassi e con i nerazzurri che riprendono esattamente da dove avevano interrotto. Hart salva due volte i suoi con due grandi interventi, poi al 66' Kurtic mette in area per Petagna, che controllando riesce a liberarsi della marcatura per poi calciare di potenza sul palo alla sinista dell'inglese, che non può nulla. Il gol mette le ali agli uomini di Gasperini, Kurtic arriva diverse volte al tiro ma la mira è sballata e quando sembra che non possa sbagliare viene murato da un grande salvataggio di Rossettini. Con questo pareggio l'Atalanta sale a 39 punti a una sola lunghezza di distanza dal quinto posto della Lazio, continua invece il periodo no per i granata, che hanno vinto solo una volta negli ultimi 8 match di campionato.

Numeri e curiosità

- Il Torino ha vinto solo una delle ultime otto partite di campionato: tre pareggi e quattro sconfitte completano il parziale.

- Per l’Atalanta, invece, una sola sconfitta nelle ultime sei giornate (vs Lazio): tre vittorie e due pareggi nei restanti match.

- Sei degli ultimi sette gol subiti dal Torino in campionato sono arrivati nei secondi tempi.

- Otto i tiri nello specchio per i nerazzurri, cinque dei quali arrivati nella ripresa: in nessuna trasferta di questa Serie A sono riusciti a fare meglio.

- Viceversa, il Torino ha effettuato appena quattro tiri nello specchio: in casa ha fatto peggio solo contro la Juventus (2).

- Iago Falque ha segnato cinque gol nelle cinque partite giocate contro l'Atalanta in Serie A: la squadra bergamasca è la sua vittima preferita nel massimo campionato.

- Per Iago Falque è il terzo gol di testa in Serie A, su 24 totali: tutti e tre sono arrivati nel campionato in corso, due su assist di Barreca.

- Il Torino è diventata la seconda squadra del campionato, dopo la Fiorentina, con due calciatori ad aver segnato almeno nove reti: Iago Falque (9) e Belotti (14).

- Andrea Petagna ha trovato fuori casa tre dei suoi cinque gol in questo campionato, inclusi i due più recenti.

- Petagna è il quarto giocatore dell'Atalanta a raggiungere quota cinque reti in questo campionato: gli altri sono Gomez (6), Kessié (6) e Kurtic (5).