Serie A, Torino-Atalanta 1-1: Ilicic risponde a N'Koulou

Nessuno decolla. Nel terzo anticipo della 15.a giornata di Serie A Torino e Atalanta pareggiano 1-1 all'Olimpico Grande Torino e mancano il salto in classifica. Le formazioni di Mihajlovic e Gasperini fanno un piccolo passo in avanti raggiungendo quota 20 e agganciando Milan, Bologna e Chievo: la zona Europa resta distante.



A dominare in avvio è l'equilibrio con un ritmo abbastanza alto ma con poche emozioni: numerosi sono gli scontri sulla mediana senza che nessuna delle due squadre riesca a prendere il sopravvento. Soltanto intorno alla mezz'ora il Torino (in maglia verde per rendere omaggio alla Chapecoense) prova ad accelerare: Ljajic serve Obi che conclude col mancino ma trova sulla sua strada Berisha. L'estremo difensore nerazzurro si oppone anche al tentativo di destro del numero 10 dopo un'azione insistita ma capitola al 45': N'Koulou stacca di testa e sblocca la gara su angolo del solito Ljajic. E' una rete a suo modo storica perché l'ultimo gol di un giocatore camerunense nel nostro campionato risaliva all'8 maggio 2015 (Eto'o, allora alla Sampdoria, contro l'Empoli).



Nel secondo tempo Gasperini corre ai ripari con l'ingresso di Ilicic per Kurtic: lo sloveno ripaga la fiducia del tecnico prima costringendolo Sirigu a un non facile intervento e poi siglando il pari di sinistro su assist delizioso di Petagna. Il pareggio non soddisfa l'Atalanta: i nerazzurri insistono e sempre sull'asse Petagna-Ilicic vanno a un passo dal ribaltone. Il Torino soffre ma quando riparte mette in difficoltà gli avversari: Berisha respinge il diagonale di Belotti. Nel recupero Sirigu esce alla disperata sul Papu Gomez: per Tagliavento è tutto regolare. Il fischietto, con l'aiuto della VAR, stabilisce in seguito che l'argentino era partito in posizione di fuorigioco.