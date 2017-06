Serie A, Thereau e Zapata lanciano l'Udinese: Pescara ko

Vittoria scacciacrisi per l'Udinese di Delneri, che così trova i primi tre punti da quando si è seduto sulla panchina friuliana. Thereau apre le marcature al 9' su calcio di rigore (fallo in area di Campagnaro su Zapata), sfacciato quando preciso nel battere Bizzarssi con il cucchiaio. Il penalty nasconde anche un piccolo grosso record visto che è il primo rigore fischiato a favore dell'Udinese in questo campionato e anche il primo contro il Pescara. La partita non regala grossi spunti, perché i padroni di casa abbassano il ritmo e la squadra di Oddo non trova misure e riferimenti.



Nella ripresa partita un po' più vivace, per merito delle ripartenze veloci degli abruzzesi con Memushaj e Caprari che però non trovano il bersaglio grosso. Ma è ancora l'Udinese ad affondare meglio: al 71' tiro dal limite di Badu che Bizzarri respinge proprio su piedi di Thereau che fa doppietta. La partita sembra chiusa, ma Aquilani tre minuti dopo regala qualche speranza ad Oddo con un bel tiro di potenza da fuori area: il Pescara allora ci prova ma un altro rigore (fallo di Crescenzi, ancora su Zapata), questa volta battuto dal colombiano, sancise il 3-1 finale.

Udinese-Pescara 3-1 (Tabellino e cronaca)