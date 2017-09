Serie A, Tavecchio: "Campionato a 18 squadre e andremo alla Fifa per i procuratori"

La Nazionale, la Serie A che cambia, il calciomercato impazzito: Carlo Tavecchio, presidente della Figc, a 360 gradi in un'intervista rilasciata a Radio Anch'io lo Sport su Rai Radio1. Ecco gli stralci principali.



"A mio avviso, l'ideale sarebbe arrivare a una Serie A a 18 squadre, una B ugualmente a 18 e una Lega Pro con due gironi da 18. Sarebbe un rapporto perfetto per il riparto dei fondi, la gestione autonoma e la patrimonializzazione delle società, ed eviterebbe certe figure che stiamo vivendo in questi anni, con fallimenti e problemi finanziari. Col tempo ci possiamo arrivare, in un'ipotesi triennale: il punto è che non è facile che le dieci squadre della parte destra della classifica di A accettino di perdere due posti. Bisogna trovare meccanismi che rispettando la democrazia con adatti organismi decisionali, per cui si arrivi a questo. Quindi bisognerà anche intervenire d'imperio".



"Neymar? Tutte queste situazioni che si creano, indipendentemente da ingaggi e grandi club, finiranno presto, nelle condizioni di congiuntura mondiale in cui ci si trova. Il nostro campionato tornerà presto ai massimi livelli mondiali. Della questione Neymar ne ho parlato di recente con il presidente dell'Uefa, Alexander Ceferin. Ci sono comunque situazioni anomale, che turbano il sistema dal punto di vista etico e morale. Ho un appuntamento entro metà settembre con il n.1 della Fifa, Gianni Infantino. La federazione italiana vuole aprire una questione procuratori. L'osservatorio della Fifa non ha capito che siamo allo sbando, per diventare procuratori basta poco, basta iscriversi ad un registro, senza professionalità: ecco perché succedono certe situazioni. E' quantomeno curioso che solo nel calcio non si rispettino le scadenze, si fanno rinnovi di 3 o 4 anni e poi ci ritorna sopra".



Capitolo Nazionale. "Andiamo in Spagna (il 2 settembre, n.d.r.) con gli stessi loro punti ne abbiamo 16 come loro, certo non sarà una passeggiata ma andiamo lì per fare bene. Sarebbe sbagliato giudicare una stagione da un risultato. Se poi non dovesse andare bene, abbiamo sempre una seconda chance".