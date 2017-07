Serie A, Tavecchio: "Anche la lap dance negli stadi"

Carlo Tavecchio, parlando di come rinnovare gli stadi italiani, ha aperto anche a una possibilità sinora esplorata: "Abbiamo un handicap sui nostri impianti, il campionato viene giocato in stadi che sono inferiori alla media europea anche sootto il profilo della sicurezza. Non devono più essere solo posti per vedere una partita di calcio ma ci devono essere anche farmacie, cinema e la lap dance: bisogna fare attività sociale".



Il presidente Figc ha anche parlato di come il calcio italiano abbia accolto le nuove proprietà straniere di Inter e Milan: "La Lega ha fatto le indagini che doveva fare, i due investitori hanno ottenuto la patente di liceità. I fondi sono arrivati attraverso banche cinesi esistenti, i bonifici sono arrivati da lì e il controllo è finito. Non siamo la finanza, non abbiamo le loro prerogative".