Serie A, Tagliavento smette: "Calciopoli periodo tremendo"

Per anni è stato uno dei fischietti più discussi della Serie A, le manette di Mourinho e il gol di Muntari sono entrati nell'antologia del nostro calcio, ma dallo scorso 13 maggio Paolo Tagliavento è un ex arbitro e ora il direttore di gara di Terni si racconta in una lunga intervista per 'Il Messaggero'.

"A Coverciano ho versato un po’ di lacrime quando Rizzoli e gli altri arbitri di Serie A hanno salutato me e Damato - ha detto Tagliavento - Un momento commovente. L’abbraccio di De Rossi non è stato il solo che ho ricevuto, dopo 15 anni e 221 gare dirette con tanti calciatori si è instaurato un rapporto di stima e affetto reciproci". "Ho fatto quello che ho meritato di fare - continua l'arbitro riassumendo le tappe della sua carriera - Mi sarebbe piaciuto dirigere una finale mondiale o di coppa europea, ma se qualcuno è andato più avanti di me vuol dire che era più bravo".

E nelle tappe della sua carriera hanno avuto un ruolo importantissimo Calciopoli ("Quello è stato un periodo tremendo. Personalmente ho vissuto giorni terribili, che per fortuna sono durati poco. Io ero estraneo, come è stato appurato dalla giustizia"), le famose manette di Mourinho durante Inter-Sampdoria ("Mi hanno dato fastidio, ma solo per un attimo. Tutti dissero che avevo diretto molto bene"), ma soprattutto il gol/non gol di Muntari in Milan-Juventus: "Sì, quello è stato il mio errore più evidente. Oggi si sarebbe evitato in un decimo di secondo grazie al VAR".

Dopo oltre 200 gare dirette, sorge spontanea una domanda: Qual è il derby più difficile da arbitrare? "Ogni sfida cittadina ha le sue difficoltà - spiega Tagliavento - Ma per caratteristiche direi che quello di Roma e di Genova non sono niente male. Il mio rapporto col derby della Capitale non è mai stato facile perché quando perdeva la Roma ero laziale e quando perdeva la Lazio ero romanista. È normale che nella carriera di ogni arbitro ci siano score diversi con ogni squadra, ma sono semplici dati per le statistiche".