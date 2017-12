Serie A, sviste, interpretazioni ed errori clamorosi: così non Var

Il meccanismo si è innescato, le lancette girano più o meno bene, ma quando ci sono 22 uomini in campo da gestire col fischietto è sempre tempo di polemica. E non c’è Var che tenga.

17 giornate, 17 e più indizi per dire che tutti d’accordo ancora non sono. Tra episodi al limite, sviste e pure qualche caso che fa giurisprudenza. Anche se, a dirsela tutta, nessuno l’aveva richiesto e il concetto di interpretazione si è spostato oltreconfine.

Punto primo, episodio numero 1. Prendi un sabato sera nella Capitale, mettici l’ultimo disperato assalto della Roma al Cagliari e Fazio che la risolve in mischia. L’Olimpico esplode, è gol. Anzi, un attimo. Qualcosa non quadra… Damato, avvertito, dà una controllata. Ci pensa, analizza. Spunta la solita domanda: è un chiaro errore, il famoso clear mistake che porta il Var a intervenire?

"Il monitor è piccolo, è molto difficile giudicare", spiega il nostro esperto De Marco nel dopo partita all'interno della Premium Arena. Qui il dubbio resta, anche la tecnologia deve piegarsi al braccio, no braccio. Interpretazioni sull’episodio dubbio che proteggono la centralità dell’arbitro, lo legittimano, riconoscendo la difficoltà del caso e garantendo l’assoluzione a priori. Quello che, però, non succede allo Stadio Ferraris dove alle 16,39 il Sassuolo si dispera due volte: prima l'errore di Politano dal dischetto, poi le mani che salvano la Samp. Mani nude, senza guantoni. Perché Viviano è altrove...e Torreira, per quanto se la cavi da numero 1, fa un altro mestiere.

"Qui manca un clamoroso, incredibile calcio di rigore con cartellino rosso per Torreira, perché questa è una chiara occasione da rete" sentenzia il nostro Bergonzi dopo il match. Insomma Gavillucci non se ne accorge, il monitor non perdona. Ma il Var Tagliavento non lo premia e non interviene su un clear mistake, l’errore chiaro, ovvero il principio sul quale è stata promossa l’introduzione del Var.

Forse l’episodio più eclatante di inizio stagione, viziato da una doppia mancanza di iniziativa: prima arbitro e poi Var. Dove tutto e dove niente, perché a Verona succede il contrario: l’arbitro Orsato vede la manata di Borini a Ferrari, ferma il gioco, si fa un giro davanti allo schermo e scrive un precedente, che lascia più di un dubbio, oltre che a bocca aperta...

"Orsato prende un provvedimento che è assolutamente inusuale - spiega il nostro Graziano Cesari - il cartellino giallo non è previsto in nessuna situazione del Var, perché il Var interviene per il cartellino rosso, ma non mette mai in discussione né l'ammonizione, né il doppio giallo".

Tutto questo mentre solo una settimana fa per un episodio simile Immobile, passibile di ammonizione, era stato espulso. Episodi simili, decisioni opposte. La tecnologia aiuta, ma tra sviste a prova di monitor e interpretazioni estensive, ancora non fa miracoli...