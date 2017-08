Serie A, subito test verità per Roma e Inter. Milan, insidia Crotone

Dopo le vittorie di Juventus e Napoli, rispettivamente contro Cagliari e Verona, tocca alle altre big scendere in campo nella prima giornata di Serie A. Subito un test difficile per la nuova Roma di Di Francesco, impegnata a Bergamo con l'Atalanta alle 18. Partita non semplice anche per l'Inter che ospita alle 20:45 a San Siro la Fiorentina dell'ex Pioli. Il Milan di Montella se la vedrà invece con il Crotone sull'insidioso campo dello Scida. Ecco tutte le statistiche e curiosità dei match in programma.

ATALANTA-ROMA - Atalanta imbattuta da cinque match di campionato contro la Roma: due le vittorie nerazzurre, tre i pareggi.

- La Dea inoltre va in gol da nove sfide di fila in A coi giallorossi, ma non è ancora mai arrivata a 10.

- Tutti gli ultimi sette confronti di Serie A tra i due club a Bergamo hanno visto entrambe le squadre segnare almeno un gol.

- In nessuno degli ultimi 14 incroci di campionato tra queste due squadre, a Bergamo, si è ripetuto lo stesso risultato per due volte consecutive: successo atalantino, 2-1 in rimonta, nel match più recente.

- Atalanta e Roma si sono già incontrate una volta alla prima giornata di Serie A: 2-1 per i giallorossi a Bergamo nel 1985.

- L'Atalanta è la squadra che ha perso più volte la prima giornata di Serie A: 26, incluse quattro delle ultime cinque stagioni.

- I giallorossi hanno vinto tre delle ultime quattro partite d’esordio in Serie A, mantenendo la propria propria inviolata: fa eccezione l’1-1 contro il Verona dell’agosto 2015.

- Nell’ultima stagione, sia Roma (87) che Atalanta (72) hanno stabilito il proprio record di punti in un campionato di Serie A. In casa i bergamaschi non perdono da 11 gare di campionato (sette vinte, quattro pareggiate).

- La Roma, nel finale della scorsa stagione, ha stabilito il proprio record di vittorie esterne consecutive (sette, serie attualmente aperta).

INTER-FIORENTINA - Inter e Fiorentina si sono incrociate 158 volte in Serie A: i nerazzurri conducono per 64 successi a 44, 50 i pareggi.

- L'Inter ha perso in cinque delle ultime sei occasioni in cui ha incontrato la Fiorentina in Serie A (1V), dopo aver perso solo una delle precedenti 16 (12V, 3N).

- Nelle ultime quattro partite tra Inter e Fiorentina in Serie A sono state segnate in totale 23 reti, una media di 5.8 a gara.

- Inoltre la Fiorentina ha segnato in tutte le ultime 10 partite di campionato contro l’Inter, mentre i nerazzurri vanno a segno da quattro sfide di fila.

- Il punteggio più frequente tra queste due squadre in Serie A è l’1-1, finale di 22 incontri: tuttavia l’ultimo risale addirittura al novembre 2004.

- Il bilancio tra queste due squadre in casa dell’Inter è nettamente a favore dei nerazzurri, che conducono per 46 vittorie a 15 (18N).

- L'Inter ha vinto in 13 delle ultime 15 gare giocate a San Siro contro la Fiorentina (2P), trovando sempre il gol, ad eccezione dell'1-0 per i viola del marzo 2015.

- Inter e Fiorentina non pareggiano in casa dei nerazzurri in Serie A dal novembre 1996: da allora 15 successi per i lombardi e tre per i toscani.

- Le due sfide tra Inter e Fiorentina al debutto in campionato, entrambe al Franchi, hanno visto 11 reti: pareggio 3-3 nel settembre 1946, vittoria 3-2 dei nerazzurri nel settembre 2006.

- L’Inter non perde la sua prima partita in casa dal settembre 1987 (2-0 contro il Pescara): il parziale è 11 vittorie e tre pareggi.

- La Fiorentina ha vinto solo una volta negli ultimi 11 match d’esordio giocati fuori casa in Serie A (3N, 7P): 3-2 contro l’Udinese nel 1997.

- L’Inter ha concesso gol in tutte le ultime 13 partite di campionato, per una media di 1.9 ad incontro: l’ultima volta che i nerazzurri hanno fatto peggio fu nel 1982, quando arrivarono a quota 14.

- Sono 68 partite che l'Inter non pareggia senza reti: almeno 18 volte in più di ogni altra squadra tra quelle attualmente in Serie A.

- Era dal 1979 che l’Inter non rimaneva per almeno sei stagioni di fila fuori dalle prime tre posizioni in Serie A.

- Nello scorso campionato l’Inter ha segnato 18 gol negli ultimi 15 minuti, meno della sola Roma (22 reti). Infatti l’Inter ha guadagnato 16 punti grazie ai gol segnati dopo il 75° minuto, record nello scorso campionato

- La Fiorentina ne ha guadagnati invece 13, meno solo dei nerazzurri e del Milan (15).

- Nelle ultime otto partite giocate in campionato, la Fiorentina ha sempre concesso almeno due gol (20 in totale).

- Solo una vittoria nelle ultime otto partite esterne giocate dalla Fiorentina in Serie A (3N, 4P): 1-0 contro il Crotone nel marzo 2017.

CROTONE-MILAN - Il Milan è rimasto imbattuto nelle due gare dello scorso campionato contro il Crotone, grazie ad una vittoria interna e ad un pareggio esterno.

- Il Milan non ha mai pareggiato all’esordio negli ultimi cinque campionati: tre sconfitte e due vittorie.

- In particolare il Milan ha perso le ultime due volte in cui ha iniziato il campionato in trasferta: ko a Verona nel 2013 e a Firenze nel 2015.

- I rossoneri hanno subito gol nella prima di Serie A in tutte le ultime sei stagioni.

- Il Crotone ha perso nella prima partita dello scorso campionato in Serie A 1-0 al Dall’Ara contro il Bologna: è la quarta sconfitta negli ultimi quattro esordi in campionato considerando anche la Serie B.

- Il Milan non vince fuori casa in Serie A da febbraio (1-0 contro il Sassuolo): successivamente quattro pareggi e due sconfitte

- Tra le 20 squadre in Serie A il Milan è quella che aspetta la vittoria fuori casa da più partite (sei).

- Il Crotone ha vinto tre delle ultime quattro sfide interne giocate in Serie A (1N) e non perde in casa da marzo: sconfitta 1-0 contro la Fiorentina in quell’occasione.

- Più in generale, con il grande finale di stagione dello scorso campionato, il Crotone ha perso solo una delle ultime nove, vincendo ben sei volte in questo parziale (2N).

- Il Milan è andato a segno in tutte le ultime 16 partite di Serie A: tra le 20 squadre attualmente nel massimo campionato solo Juventus (29) e Roma (21) hanno una striscia più lunga.