Serie A, spettacolo a Bergamo: Atalanta-Juventus 2-2

Alla fine il 2-2 è il risultato più giusto. Al primo tempo di marca atalantina ha fatto seguito una ripresa letteralmente dominata dalla Juventus. Tuttavia il gol subìto a 1' dal termine (unito al mancato rigore per fallo di mano di Toloi) lascia l'amaro in bocca ai bianconeri, che pensavano ormai di aver portato a casa 3 punti fondamentali, decisivi e di aver messo in cassaforte il sesto scudetto consecutivo. Così la Roma vincendo il derby domenica alle 12:30 potrebbe accorciare e andare a -6 a 4 giornate dal termine e con lo scontro diretto ancora da disputare in casa. Resta comunque difficile pensare a una rimonta al fotofinish: il vantagio anche nella peggiore dell ipotesi resterebbe rassicurante. Probabilmente il pensiero della Champions League (mercoledì sera c'è il Monaco nell'andata delle semifinali) ha distratto i Campioni d'Italia, impalpabili nei primi 45' e disattenti nei minuti finali. Dal canto suo l'Atalanta ha dimostrato di poter lottare alla pari con chiunque, non disunendosi e lottando fino all'ultimo istante della sfida. Merito soprattutto di Gasperini, capace di ingabbiare per larghi tratti la formazione di Allegri: l'Europa continua a materializzarsi sempre di più.



ATALANTA-JUVENTUS 2-2 (Qui cronaca e tabellino)



Aggressività, intensità e pressing furioso a tutto campo. Le armi messe in campo dall'Atalanta fin dai primi minuti mettono in seria difficoltà la Juventus, incapace di creare trame di gioco efficaci. La squadra di Gasperini, che impone ritmi alti, in fase difensiva si schiera poi con un 5-4-1 molto compatto e per i bianconeri risulta quindi difficile, se non impossibile, trovare spazio tra le linee. Non soprende dunque che le occasioni migliori capitino ai padroni di casa: Hateboer manca l'aggancio sul cross del Papu Gomez mentre Freuler trova sulla sua strada un grande Buffon dopo un pallone perso da Chiellini. I campioni d'Italia si vedono soltanto con un paio di conclusioni innocue di Higuain: troppo poco per poter spaventare Berisha, almeno fino al 36' quando l'estremo difensore nerazzurro vede uscire di poco a lato il destro al volo di Cuadrado. E' un lampo perché l'Atalanta non si lascia 'intimidire' e allo scadere passa: Kurtic viene chiuso da Chiellini ma sul prosieguo dell'azione Conti batte Buffon da due passi (assist di Gomez).



Dagli spogliatoi, forse grazie a una strigliata di Allegri, si ripresenta una Juventus completamente diversa. Al 50' gli ospiti pareggiano: punizione di Dybala e Spinazzola, nel tentativo di anticipare Bonucci, insacca nella propria porta. La Dea subisce il colpo e nel giro di due minuti Berisha è costretto agli straordinari su Higuain e Dybala, vicini alla rete del sorpasso. Gomez e Cristante tentano spaventare invano Buffon: l'inerzia del match è tutta a favore della Juve che costringe gli avversari a chiudersi nella propria metà campo concedendo però ripartenze insidiose. Il forcing bianconero produce altre due occasioni: Khedira ci prova prima con un destro a giro e poi con un colpo di testa ma va a sbattere contro un super Berisha. Il portiere nerazzurro tira un sospiro di sollievo quando la punizione di Pjanic sfiora il palo e tuttavia non può nulla all'83': Dani Alves sfrutta nel migliore dei modi il lancio di Pjanic e di testa ribalta il risultato. Il più sembra fatto e invece l'Atalanta getta il cuore oltre l'ostacolo approfittando delle leggerezze rivali: Buffon chiude la porta a Gomez prima che all'89' Freuler fissi il risultato sul 2-2 finale al termine di un'azione confusa e in seguito a uno scontro tra Pjanic e Lichsteiner.