Serie A, Spal-Roma 0-3: si sblocca anche Schick

La Roma vince in scioltezza sul campo della Spal, il 3-0 lascia i giallorossi al terzo posto in piena zona Champions League e proietta nel migliore dei modi la squadra alla semifinale di andata contro il Liverpool. Eusebio Di Francesco chiede doppio impegno ai suoi: non pensare al match di Anfield nonostante lui stesso vari una sorta di Roma-bis con Gonalons, Pellegrini, Bruno Peres, Schick e il debutto di Jonathan Silva.



La squadra risponde bene, anche meglio degli avversari di martedì, al netto del difficile approccio iniziale e dei venti minuti finali a giri più bassi, con il risultato ampiamente a favore. Partita in discesa a partire dalla mezz'ora, quando Vicari anticipa Strootman ma finisce per infilare Meret, comunque tra i più positivi finché è rimasto in campo. Il portierino della Spal salva alla grande su Pellegrini ed El Shaarawy ma si deve arrendere alla rasoiata di Nainggolan in apertura di ripresa, così come al colpo di testa al 60' di Schick che segna la sua prima rete giallorossa in campionato (festeggiato anche da Dzeko in panchina).



Rimane un po' di lavoro anche per Alisson, che scalda i guantoni in vista di Salah: il portiere brasiliano reattivo su Paloschi e Antenucci, con la casella dei gol subiti che rimane ferma sullo zero e strappa un ulteriore sorriso a Di Francesco